Роман Бабаев: Дисквалификацию Еременко сократят максимум на полгода

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«ДИНАМО» ПРЕДЛОЖИЛО ПАНЧЕНКО БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

— Правда, что «Динамо» пока не заплатило сумму за Кирилла Панченко, прописанную в арендном соглашении?

— «Динамо» пока только обозначило свое желание воспользоваться опцией по Кириллу Панченко. А дальше уже следуют определенные вопросы. А именно — согласование всех деталей трансферного контракта, которые, естественно, не возможно было отразить в арендном соглашении. И самое главное — это подписание самого трудового договора между «Динамо» и футболистом.

— «Динамо» может выплатить ЦСКА сумму за Панченко летом?

— Арендным соглашением предусмотрена сумма и порядок ее выплаты. Здесь вопросов никаких не возникает. Сумма структурирована соответствующим образом, здесь уже все зависит от «Динамо». Либо условия выполняются, и тогда трансфер состоится. Либо — нет. Ясность наступит только тогда, когда будет подписан договор. Пока «Динамо» просто прислало нам письмо с намерением и готовностью воспользоваться опцией.

— В прессе фигурировала сумма выкупа — 1,8 миллиона евро. Не смущает, что «Динамо», испытывающее финансовые проблемы, может заплатить такие деньги?

— Не совсем корректно обсуждать финансовое положение «Динамо». Раз они официально нас уведомили, значит, готовы выполнять те условия, которые прописаны в документе. Кроме того, регламентирующими документами РФС предусмотрены процедуры, которые применяются к клубам, не выполняющим свои финансовые обязательства. Поэтому меня эта ситуация не смущает.

— Последнее слово в этой истории оставалось за самим футболистом. Если бы Панченко не согласился продолжить карьеру в «Динамо», вернулся бы в ЦСКА уже весной?

— Как говорится, насильно мил не будешь. Конечно, без подписи Кирилла, эту опцию не могли реализовать.

— Вас удивил выбор Панченко — остаться в «Динамо», а не вернуться в ЦСКА?

— Нет. Мы с пониманием относимся к его позиции. Те финансовые условия, которые «Динамо» ему предложило, существенны. Поэтому тут не может быть никаких обид, претензий. Тем более — раз такая опция предусмотрена, значит, подобное развитие событий допускалось. Не стоит сейчас кого-то каким-то образом обвинять, подозревать.

— То есть, «Динамо» предложило Панченко гораздо более привлекательные финансовые условия, чем ЦСКА?

— Безусловно. «Динамо» существенно улучшило те условия, которые были у Кирилла прописаны в контракте с ЦСКА.

НУЖНО БЫЛО НАЙТИ ФОРВАРДА — МЫ СПРАВИЛИСЬ

— Не чувствуется ли обида со стороны Панченко на ЦСКА за то, что ему давали не так много шансов?

— Нет, ни в коем случае. Ни о каких обидах речи быть не может. Мы общались с ним, останемся в очень хороших отношениях при любых раскладах. Благодарны Кириллу за тот период, который он провел в нашей команде. Когда футболист выходил на поле, он приносил нам пользу. В частности, вспоминается знаменитый матч в Саранске, когда Панченко переломил ход встречи. Да, мы обозначили желание вернуть Кирилла зимой, но «Динамо» воспользовалось своей опцией. Здесь все в рамках закона.

— ЦСКА в свою очередь имеет опцию выкупа контракта Алексея Ионова, права на которого принадлежат «Динамо»?

— Да, безусловно. Собственно говоря, опция по Кириллу Панченко появилась в арендном соглашении, так как мы в свою очередь получили право выкупа Ионова. Так что здесь имеем дело с абсолютно зеркальной схемой. Мы изъявили желание по трансферу Ионова. «Динамо» то же самое попросило по Панченко.

— До какого срока вы можете выкупить контракт Ионова?

— Мы можем воспользоваться этой опцией до конца сезона. Насколько я понимаю, «Динамо» не против, если Алексей перейдет в ЦСКА или другой клуб.

— Как бы оценили работу клуба на трансферном рынке этой зимой?

— Окончательную оценку можно ставить по итогам сезона. Тогда уже поймем, как себя проявили новички, если их, конечно, можно так назвать. Но в целом те задачи, которые ставились, решены. Насколько качественно — покажет только сезон. Перед нами стояла цель найти нападающего. С учетом дефицита этой позиции на рынке и финансовых критериев, мне кажется, мы справились.

Потенциал Оланаре известен. Кроме того, он перешел к нам как свободный агент. Это очень важно. Виктор Васин в представлении не нуждается. Он хорошо себя проявил в «Уфе» и сейчас прошел с ЦСКА сборы. Думаю, он усилит нашу опытную линию обороны.

— А Витинью?

— Мы возлагаем на него большие надежды. К сожалению, бразилец пропустил достаточно длительный период сборов из-за травмы. Но в тот короткий отрезок, когда работал в общей группе, продемонстрировал свои лучшие качества. В футбол форвард играть умеет. Если не возникнет проблем с адаптацией, повреждениями, думаю, это серьезное усиление.

Кроме того, удалось в последний день трансферного окна досрочно завершить аренду Траоре. Это очень непростая сделка, ведь речь шла о субаренде.

ОСОБОГО ОПТИМИЗМА ПО АПЕЛЛЯЦИИ ЕРЕМЕНКО НЕТ

— В четверг будет рассмотрена апелляция Романа Еременко, дисквалифицированного на два года. На что рассчитывает ЦСКА?

— Знаете, всегда хочется надеяться на лучшее. Но, к сожалению, умом понимаю, что серьезных послаблений ждать не приходится. То есть, думаю, если дисквалификацию и сократят, то незначительно.

— Насколько сократят? На полгода?

— Полгода — это максимально. И то не уверен, что даже это случится….

— Почему?

— Сейчас ситуация вокруг допинговых скандалов настолько накалена, что, мне кажется, КЭДК будет настроен крайне решительно в отношении Еременко и никаких послаблений себе не позволит. Во-вторых, Роман достаточно опытный футболист. А то, что прощают молодому игроку, к сожалению, не всегда прощают футболисту, который уже должен отвечать в полной мере за свои ошибки.

— ЦСКА по-прежнему не согласен с первоначальным вердиктом по Еременко?

— Да, он мог быть мягче. Учитывая все обстоятельства дела, которые мы по понятным причинам не можем сейчас раскрывать, решение по Еременко могло быть не таким уж жестким. Однако, если уже в первой инстанции доводы стороны защиты не были приняты во внимание, то… Более того, представители дисциплинарного комитета уже тогда настаивали на более длительной дисквалификации нашего игрока. Так что не думаю, что вторая инстанция как-то кардинально поменяет предыдущее решение.

Мы, конечно, не опускаем рук. Рассчитываем на лучшее. Как я уже сказал, в этом деле не были учтены обстоятельства, которые могли быть приняты во внимание. Но этого не произошло. Исходя из реалий и зная практику рассмотрения таких ситуаций, особого оптимизма не испытываем.