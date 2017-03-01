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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28938238/
1 марта 2017, 20:24 | Футбол: Премьер-лига | Известия.Ру

СМИ: «Зенит» отказал «Рубину» в Могилевце несмотря на выгодные условия

Петербургский «Зенит» за месяц до продажи полузащитника Павла Могилевца в «Ростов» за €750 тыс. отказался от предложения «Рубина», которое было существенно выгодней, чем предложение ростовчан.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на осведомленные источники, руководство казанского клуба неоднократно контактировало с представителями «сине-бело-голубых», предлагая за не имевшего игровую практику футболиста €2 млн.

В свою очередь наставник питерцев Мирча Луческу посоветовал руководству ответить отказом на предложение казанцев.

Источник также отметил, что сам 24-летний футболист настаивал на трансфер в команду Курбана Бердыева.

В текущем сезоне Могилевец выходил на поле за «Зенит» в двух матчах: в премьер-лиги с «Оренбургом», а также в кубковой встрече с «Тамбовом». .

Прошлый сезон он провел в «Ростове», где находился в аренде. В составе ростовчан он регулярно выходил на поле с первых минут и помог команде завоевать серебряные медали чемпионата России.

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