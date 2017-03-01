Гончаренко: Команда хорошо восприняла то, что мы ей предложили

«Здесь, безусловно, помог мой предыдущий опыт работы в ЦСКА. По сути, я принимал бразды правления коллективом, который был мне прекрасно знаком. Сказалось и то, что всех договорённостей достигли ещё в ноябре. Было достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться, понять, каким образом, на мой взгляд, лучше использовать сильные качества команды. К моменту начала работы у меня сложилось чёткое представление, в каком направлении мы будем двигаться. Все матчи, тренировки, теоретические занятия на сборах были построены именно в этом ключе. Полагаю, зимой мы очень хорошо потрудились, хотя оценку, конечно, дадут только официальные матчи.



Честно говоря, я и раньше смотрел все игры ЦСКА, поэтому не могу сказать, что в конце прошлого года наблюдал за матчами с особым пристрастием. Существовало чёткое понимание возможностей как отдельных футболистов, так и команды в целом. Даже если бы я более внимательно присматривался к матчам “армейцев” в ноябре-декабре, это бы ничего не изменило. Направление работы к тому моменту уже было выбрано. Подписывая контракт с “Уфой”, я знал о возможности возвращения в ЦСКА. Не могу сказать, что рассчитывал на такой поворот событий, однако где-то внутри сидела мысль: если клуб вновь обратится к моим услугам, что я могу сделать для команды?

Исходя из возможностей футболистов, которые есть в команде на данный момент, считаю схему “3−5−2” наиболее оптимальной. Речь идёт о том, чтобы как можно лучше использовать сильные качества игроков ЦСКА. Игровая модель должна быть открытой. Она всегда должна находиться в стадии развития, здесь не существует конечного продукта. Ни в коем случае нельзя останавливаться, надо постоянно работать над улучшением тех или иных составляющих. Оценивая работу, проделанную на данный момент, можно сказать, что у нас есть повод для оптимизма. На мой взгляд, команда хорошо восприняла то, что мы ей предложили. Теперь шлифуем тактические нюансы», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.