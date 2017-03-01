Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28937425/
1 марта 2017, 19:03 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гончаренко: Команда хорошо восприняла то, что мы ей предложили

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о первых месяцах работы в новом качестве, а также поведал, как команда усвоила новую тактическую схему.

«Здесь, безусловно, помог мой предыдущий опыт работы в ЦСКА. По сути, я принимал бразды правления коллективом, который был мне прекрасно знаком. Сказалось и то, что всех договорённостей достигли ещё в ноябре. Было достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться, понять, каким образом, на мой взгляд, лучше использовать сильные качества команды. К моменту начала работы у меня сложилось чёткое представление, в каком направлении мы будем двигаться. Все матчи, тренировки, теоретические занятия на сборах были построены именно в этом ключе. Полагаю, зимой мы очень хорошо потрудились, хотя оценку, конечно, дадут только официальные матчи.

Честно говоря, я и раньше смотрел все игры ЦСКА, поэтому не могу сказать, что в конце прошлого года наблюдал за матчами с особым пристрастием. Существовало чёткое понимание возможностей как отдельных футболистов, так и команды в целом. Даже если бы я более внимательно присматривался к матчам “армейцев” в ноябре-декабре, это бы ничего не изменило. Направление работы к тому моменту уже было выбрано. Подписывая контракт с “Уфой”, я знал о возможности возвращения в ЦСКА. Не могу сказать, что рассчитывал на такой поворот событий, однако где-то внутри сидела мысль: если клуб вновь обратится к моим услугам, что я могу сделать для команды?
Исходя из возможностей футболистов, которые есть в команде на данный момент, считаю схему “3−5−2” наиболее оптимальной. Речь идёт о том, чтобы как можно лучше использовать сильные качества игроков ЦСКА. Игровая модель должна быть открытой. Она всегда должна находиться в стадии развития, здесь не существует конечного продукта. Ни в коем случае нельзя останавливаться, надо постоянно работать над улучшением тех или иных составляющих. Оценивая работу, проделанную на данный момент, можно сказать, что у нас есть повод для оптимизма. На мой взгляд, команда хорошо восприняла то, что мы ей предложили. Теперь шлифуем тактические нюансы», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»