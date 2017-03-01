Джефферсон Фарфан: Слышал много хорошего об РФПЛ от Кураньи, Хурадо и Буссуфа
Перуанский вингер Джефферсон Фарфан рассказал о том, что побудило его подписать контракт с московским «Локомотивом».
— Я слышал много хорошего о
Напомним, 32-летний футболист, ранее выступавший за ПСВ и «Шальке 04», подписал контракт с «Локомотивом» 29 января.
Фарфан получил сильный ушиб во время товарищеского матча с норвежским «Стремсгодсетом» и выбыл из строя на 10 дней.
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