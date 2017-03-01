Джефферсон Фарфан: Слышал много хорошего об РФПЛ от Кураньи, Хурадо и Буссуфа

— Я слышал много хорошего о премьер-лиге от Кураньи, Хурадо, Буссуфа. Здесь всегда много борьбы, никто не сдается до конца. Для меня это новый вызов. Я очень хочу перезапустить свою карьеру в Европе и доказать, что по-прежнему на многое способен, — заявил Фарфан.

Напомним, 32-летний футболист, ранее выступавший за ПСВ и «Шальке 04», подписал контракт с «Локомотивом» 29 января.

Фарфан получил сильный ушиб во время товарищеского матча с норвежским «Стремсгодсетом» и выбыл из строя на 10 дней.