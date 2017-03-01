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1 марта 2017, 18:48 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Джефферсон Фарфан: Слышал много хорошего об РФПЛ от Кураньи, Хурадо и Буссуфа

Перуанский вингер Джефферсон Фарфан рассказал о том, что побудило его подписать контракт с московским «Локомотивом».

— Я слышал много хорошего о премьер-лиге от Кураньи, Хурадо, Буссуфа. Здесь всегда много борьбы, никто не сдается до конца. Для меня это новый вызов. Я очень хочу перезапустить свою карьеру в Европе и доказать, что по-прежнему на многое способен, — заявил Фарфан.

Напомним, 32-летний футболист, ранее выступавший за ПСВ и «Шальке 04», подписал контракт с «Локомотивом» 29 января.

Фарфан получил сильный ушиб во время товарищеского матча с норвежским «Стремсгодсетом» и выбыл из строя на 10 дней.

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