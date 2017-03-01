Привет из 2000-х. Как «Локомотив» изменился зимой
«Локомотив» встречает весну с новой тактикой, переформатированной атакой и обоснованными надеждами на еврокубковое место.
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Трансферы
Пришли
в. Коченков («Томь», из аренды)
з. Маргасов («Крылья Советов»)
з. Кверквелия («Рубин», аренда)
п. Лоськов
п. Фарфан
н. Ари («Краснодар», аренда)
Ушли
з. Логашов («Тосно»)
з. Шишкин («Краснодар», аренда)
п. Самедов («Спартак»)
н. Хенти («Бани Яс», ОАЭ, аренда)
Зимняя селекция «Локомотива» вызывает много вопросов. Главный касается приглашения Джефферсона Фарфана. О нём красочней всего говорят цифры (12 проведённых матчей и 4 гола за полтора года в ОАЭ). И фраза из нашего интервью с новым спортивным директором «Локомотива» Эриком Штоффельсхаусом.
— Почему «Локомотив» приобрёл Фарфана? — таким был вопрос «Чемпионата».
— В 2008 году мы подписали его в «Шальке»… — и не столь важно, что Штоффельсхаус говорит дальше, одна фраза невероятно показательна.
Вдумайтесь: Фарфан подошёл
Сгущать краски можно долго — приглашение на просмотр форварда, забившего один гол в сложнейшем чемпионате Литвы, и Александра Прудникова ложатся в ту же канву — но есть и локальные трансферные успехи «Локомотива». Из «Рубина» выудили умелого защитника Соломона Кверквелию, попавшего в опалу при Хави Грасии, из «Краснодара» — Ари, переставшего подходить под философию командной игры. Правда, и здесь есть ложка дёгтя: бразильца арендовали без права выкупа, так что проблему с нападающим «Локомотив» если и решит, то всего на три ближайших месяца. Хотя у
Ключевая потеря — отъезд Александра Самедова, на чьих мыслях и подачах строилась атака «Локомотива». Но есть и плюсы: на несколько месяцев сохранили Алексея Миранчука. Другое дело, что, похоже, действительно только на несколько месяцев.
В общем, вопросов много. И многие факты дают возможность предположить, что трансферный бюджет «Локомотива» действительно ограничен до предела.
Контрольные матчи
«Локомотив» на сборах поработал над тактикой, но эффективность игры в атаке не повысил.
Ещё одна деталь, бросившаяся в глаза по сборам — доверие молодёжи. Забивал на сборах Артём Галаджан, был перепробован на разных позициях Дмитрий Баринов, выходил в центре обороны Иван Лапшов, ещё год назад привлекавшийся лишь ко второй команде «Локомотива». «Думаю, он должен быть
Тренер и игра
По ходу сборов Юрий Сёмин вспомнил начало 2000-х и стал учить «Локомотив» тактике с тремя центральными защитниками. Вариаций было две: первая — 3−5−2 с Фарфаном под Майконом в атаке, вторая — 3−4−2−1, 3−6−1 или 5−2−2−1, цифровая характеристика здесь неважна, с треугольником Фернандеш — Миранчук — Майкон впереди. 3−4−2−1 Сёмин опробовал в последнем матче со «Стрёмсгодсетом», и атакующий треугольник понравился своим движением: Миранчук и Фернандеш поочерёдно опускались в глубину, Майкон смещался за мячом на левый край, в результате чего ударные точки в штрафной часто внезапно занимал Александр Коломейцев, один из самых недооценённых
Конструкция, построенная Сёминым, смотрелась симпатично и свежо, но есть две детали, которые ещё можно подкрутить.
1. Касаев, Фарфан, Игнатьев, Майкон (в случае если основным форвардом будет Ари) — куда девать столько вингеров? Мысль, не претендующая на истину в последней инстанции, — ради
Почему стоит двигать в глубину именно Миранчука, а не Фернандеша? Ответ прост: португалец, играя ближе к чужим воротам, отдаёт и забивает, у Миранчука с этим печальнее.
2. Почему бы не попробовать правым латералем Владислава Игнатьева? На сборах эту позицию в 3−4−2−1 закрывал Ренат Янбаев, однако ему явно не хватает навыков игры на обострение — слишком много подач в молоко. Игнатьева же Сёмин ещё в
Впрочем, стандартный модуль 4−2−3−1 Сёмин наигрывал чаще, что позволяет считать схему с тремя центральными защитниками резервным планом. И весьма перспективным. Самая слабая часть защитной тройки — Михалик, теряющийся под прессингом, — уже усилена арендой Кверквелии, а с другими позициями возможны лишь вышеуказанные варианты. А ещё тактика 3-Х-Х здорово раскрывает Виталия Денисова, который всегда был не прочь подключиться к атаке.
Кто выстрелит весной
Тот, кто выстрелил поздней осенью. Мануэл Фернандеш так и кис бы вне состава «Локомотива», если бы не Юрий Сёмин — тренер вернул португальца в состав, подтянул физику, избавил от черновой работы и начал строить атаки через него. Решение Сёмина стало провидческим и добавило «железнодорожникам» мысли: в 9 матчах Фернандеш успел поучаствовать в 8 голевых атаках «Локо», если считать гол, голевую и три предголевые передачи, и войти в топ-20
Слабое место
«Локомотив» Сёмина начала 2000-х в вопросах с нападающими обходился хлебом и водой — погоду делали такие средние форварды, как Михаил Ашветия и Уинстон Паркс. Сейчас атака выглядит даже лучше и вариативнее — Ари, Майкон, Портнягин, Шкулетич, юный Галаджан — но неясно, как шаткая конструкция будет функционировать. Ари смотрится стилистически похожим на Ньясса игроком, умеющим воплощать в голы фланговые подачи и пасы вразрез, но «Локомотив» забрал бразильца «на флажке» — это может повлечь трудности адаптации к игровой модели. Портнягин и Шкулетич, как мы уже поняли, форварды не формации Сёмина, а Майкон никогда много не забивал. Хотя если за счёт Майкона удастся сделать результативнее двух инсайдов под ним, Миранчука и Фернандеша, решение себя оправдает — примерно так же, за счёт своего нападающего, атакует «Аталанта» Гасперини.
Задача на весну
Их две. Первая — постараться доковылять до Лиги Европы. У «Локомотива» очень удобная кубковая сетка, да и отставание от 4-го места невелико, всего пять очков. Игра
Вторая зависит не от команды, а от клуба — обеспечить «Локомотиву» светлое будущее. Илья Геркус здорово продвигает «Локо» с точки зрения пиара, с его подачи клуб становится гиперактивным в соцсетях, развивает клубный канал, создаёт киберспортивную команду, устраивает для фанатов хоровод и кормит блинами. Понятно, с какой целью всё это делается, но болельщики не потянутся на трибуны при невнятной игре и отсутствии перспектив. Проблему с нападающим и Миранчуком решили всего на три месяца, дальше тёмный лес, и искать кандидатов нужно будет заново. А заодно постараться не потерять
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