Mirror написало заметку о львёнке, которого Комбаров арендовал на 5-летие дочери
Популярное английское издание Mirror опубликовало заметку о необычном подарке защитника «Спартака» Дмитрия Комбарова на пятилетие своей дочери.
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Видимо, что-то случилось...
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24 февраля футболист опубликовал в своём «инстаграме» фото с животным во время празднования дня рождения ребёнка.
«Когда речь идёт о праздновании дня рождения ребёнка, это нормально
Mirror также отметило, что стоимость аренды льва составляет около 10 тыс. рублей в час, а также критику за поступок футболиста в соцсетях. В конце заметки издание устроило опрос читателей «Привели бы вы льва на день рождения ребёнка?» с вариантами ответа: «Нет» и «Конечно, нет». 66% опрошенных проголосовали за второй вариант.
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