Тренер: Берхамов скоро вернется в общую группу ФК «Арсенал», по Максимову ясности нет

Максимов и Берхамов получили травмы на зимних сборах в Турции. Ранее сообщалось, что Максимов выбыл из строя до конца сезона.

«Кантемир Берхамов, по информации нашего медицинского штаба, через несколько дней приступит к работе в общей группе. По поводу Ильи Максимова есть несколько разных диагнозов, поэтому мы аккуратно подходим к вопросу его восстановления. Он занимается по индивидуальному плану, работает по нему, будем смотреть, как он себя чувствует, тогда и решим, когда он сможет приступить к работе в общей группе», — сказал Кирьяков на пресс-конференции.