Тренер: Берхамов скоро вернется в общую группу ФК «Арсенал», по Максимову ясности нет
НОВОГОРСК (Московская область), 1 мар —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Полузащитник Кантемир Берхамов вскоре присоединится к тренировкам в общей группе футбольного клуба «Арсенал», по поводу хавбека Ильи Максимова ясности пока нет, заявил главный тренер тульской команды Сергей Кирьяков.
Максимов и Берхамов получили травмы на зимних сборах в Турции. Ранее сообщалось, что Максимов выбыл из строя до конца сезона.
«Кантемир Берхамов, по информации нашего медицинского штаба, через несколько дней приступит к работе в общей группе. По поводу Ильи Максимова есть несколько разных диагнозов, поэтому мы аккуратно подходим к вопросу его восстановления. Он занимается по индивидуальному плану, работает по нему, будем смотреть, как он себя чувствует, тогда и решим, когда он сможет приступить к работе в общей группе», — сказал Кирьяков на
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