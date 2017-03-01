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1 марта 2017, 15:26 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Тренер: Берхамов скоро вернется в общую группу ФК «Арсенал», по Максимову ясности нет

НОВОГОРСК (Московская область), 1 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Полузащитник Кантемир Берхамов вскоре присоединится к тренировкам в общей группе футбольного клуба «Арсенал», по поводу хавбека Ильи Максимова ясности пока нет, заявил главный тренер тульской команды Сергей Кирьяков.

Максимов и Берхамов получили травмы на зимних сборах в Турции. Ранее сообщалось, что Максимов выбыл из строя до конца сезона.

«Кантемир Берхамов, по информации нашего медицинского штаба, через несколько дней приступит к работе в общей группе. По поводу Ильи Максимова есть несколько разных диагнозов, поэтому мы аккуратно подходим к вопросу его восстановления. Он занимается по индивидуальному плану, работает по нему, будем смотреть, как он себя чувствует, тогда и решим, когда он сможет приступить к работе в общей группе», — сказал Кирьяков на пресс-конференции.

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