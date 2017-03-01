«Спартак» наберет весной 25 очков и займет первое место. Расклад Ловчева на РФПЛ
Перед стартом весеннего этапа чемпионата России «Советский спорт Футбол» попросил Евгения Ловчева сделать прогноз результатов матчей лидеров: «Спартака», «Зенита» и ЦСКА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Он согласился, скрепя сердце, назвав подобные долгосрочные и масштабные (39 матчей!) прогнозы «гаданием на кофейной гуще»….
1 место — «СПАРТАК», 65 очков
Календарь для «Спартака» в целом удачный. Восемь из 13-ти матчей играет в Москве. Самый сложный матч — первый же, в гостях против «Краснодара», который набрал приличную форму к Лиге Европы. Можно сказать, ключевой матч. Ничья в нем для «Спартака» будет неплохим результатом. Поставил я на ничью и в его матчах с ЦСКА и «Зенитом» в Москве. Гостевые победы в Уфе и Туле вполне предсказуемы. Как и поражения в Ростове и Перми. В остальных матчах проблем у «Спартака» не должно быть.
05.03.
«Краснодар» — «Спартак» — 1.
12.03.
«Спартак» — «Анжи» — 3.
18.03.
«Локомотив» — «Спартак» — 1.
01.04.
«Спартак» — «Оренбург» — 3.
08.04.
«Уфа» — «Спартак» — 3.
15.04.
«Спартак» — «Зенит» — 1.
22.04.
«Ростов» — «Спартак» — 0.
26.04.
«Спартак» — «Урал» — 3.
29.04.
ЦСКА — «Спартак» — 1.
06.05.
«Спартак» — «Томь» — 3.
13.05.
«Амкар» — «Спартак» — 0.
17.05.
«Спартак» — «Терек» — 3.
21.05.
«Арсенал» — «Спартак» — 3.
Итого весной: 25 очков (+7=4−2).
Всего 65 очков, первое место.
2 место — «ЗЕНИТ», 60 очков
Пока в межсезонье «Зенит» смотрится лучше всех из трех команд. Вполне чемпионский матч выдал против «Андерлехта». Но прошел бы «Зенит» дальше в Лиге Европы, трудновато пришлось бы в чемпионате России — несколько матчей
04.03.
ЦСКА — «Зенит» — 1.
12.03.
«Амкар» — «Зенит» — 0.
19.03.
«Зенит» — «Арсенал» — 3.
31.03.
«Рубин» — «Зенит» — 0.
07.04.
«Зенит» — «Анжи» — 3.
15.04.
«Спартак» — «Зенит» — 1.
21.04.
«Зенит» — «Урал» — 3.
26.04.
«Оренбург» — «Зенит» — 3.
29.04.
«Томь» — «Зенит» — 3.
05.05.
«Зенит» — «Терек» — 3.
12.05.
«Крылья Советов» — «Зенит» — 3.
17.05.
«Зенит» — «Краснодар» — 1.
21.05.
«Локомотив» — «Зенит» — 1.
Итого весной: 25 очков (+7=4−2).
Всего 60 очков, второе место.
3 место (или даже ниже) — ЦСКА, 54 очка
Календарь у ЦСКА очень удачный — восемь матчей в Москве. Но в принципиальных матчах против «Зенита» и «Спартака», думаю, он максимум способен на ничью. В гостях же проиграет «Рубину», «Тереку» и «Краснодару». Эти команды и для ЦСКА лучших времен были не подарок. А сейчас, когда, похоже, проблема нападающего не решена, и подавно.
04.03.
ЦСКА — «Зенит» — 1 очко.
11.03.
ЦСКА — «Томь» — 3.
19.03
«Терек» — ЦСКА — 0.
01.04.
ЦСКА — «Крылья Советов» — 3.
08.04.
«Краснодар» — ЦСКА — 0.
14.04.
ЦСКА — «Ростов» — 3.
22.04.
«Уфа» — ЦСКА — 3.
26.04.
ЦСКА — «Локомотив» — 1.
29.04.
ЦСКА — «Спартак» — 1.
06.05.
«Амкар» — ЦСКА — 1.
13.05.
ЦСКА — «Арсенал» — 3.
17.05.
«Рубин» — ЦСКА — 0.
21.05.
ЦСКА — «Анжи» — 3.
Итого весной: 22 очка (+6=4 -3).
Всего — 54 очками, может даже не попасть в тройку.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter