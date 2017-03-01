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1 марта 2017, 14:55 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Спартак» наберет весной 25 очков и займет первое место. Расклад Ловчева на РФПЛ

Перед стартом весеннего этапа чемпионата России «Советский спорт Футбол» попросил Евгения Ловчева сделать прогноз результатов матчей лидеров: «Спартака», «Зенита» и ЦСКА.

Перед стартом весеннего этапа чемпионата России Советский спорт Футбол попросил Евгения <span class=error>Ловчева</span> сделать прогноз результатов матчей лидеров: Спартака Зенита и ЦСКА. Увеличить
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Он согласился, скрепя сердце, назвав подобные долгосрочные и масштабные (39 матчей!) прогнозы «гаданием на кофейной гуще»….

1 место — «СПАРТАК», 65 очков

Календарь для «Спартака» в целом удачный. Восемь из 13-ти матчей играет в Москве. Самый сложный матч — первый же, в гостях против «Краснодара», который набрал приличную форму к Лиге Европы. Можно сказать, ключевой матч. Ничья в нем для «Спартака» будет неплохим результатом. Поставил я на ничью и в его матчах с ЦСКА и «Зенитом» в Москве. Гостевые победы в Уфе и Туле вполне предсказуемы. Как и поражения в Ростове и Перми. В остальных матчах проблем у «Спартака» не должно быть.

05.03.
«Краснодар» — «Спартак» — 1.

12.03.
«Спартак» — «Анжи» — 3.

18.03.
«Локомотив» — «Спартак» — 1.

01.04.
«Спартак» — «Оренбург» — 3.

08.04.
«Уфа» — «Спартак» — 3.

15.04.
«Спартак» — «Зенит» — 1.

22.04.
«Ростов» — «Спартак» — 0.

26.04.
«Спартак» — «Урал» — 3.

29.04.
ЦСКА — «Спартак» — 1.

06.05.
«Спартак» — «Томь» — 3.

13.05.
«Амкар» — «Спартак» — 0.

17.05.
«Спартак» — «Терек» — 3.

21.05.
«Арсенал» — «Спартак» — 3.

Итого весной: 25 очков (+7=4−2).

Всего 65 очков, первое место.

2 место — «ЗЕНИТ», 60 очков

Пока в межсезонье «Зенит» смотрится лучше всех из трех команд. Вполне чемпионский матч выдал против «Андерлехта». Но прошел бы «Зенит» дальше в Лиге Европы, трудновато пришлось бы в чемпионате России — несколько матчей премьер-лиги пришлось бы играть с колес. Сейчас будет полегче. Тем не менее, у «Зенита» из нашей троицы самый сложный календарь — дома играет лишь пять матчей! Ноль очков поставил Питеру в гостевых матчах в Перми и в Казани.

04.03.
ЦСКА — «Зенит» — 1.

12.03.
«Амкар» — «Зенит» — 0.

19.03.
«Зенит» — «Арсенал» — 3.

31.03.
«Рубин» — «Зенит» — 0.

07.04.
«Зенит» — «Анжи» — 3.

15.04.
«Спартак» — «Зенит» — 1.

21.04.
«Зенит» — «Урал» — 3.

26.04.
«Оренбург» — «Зенит» — 3.

29.04.
«Томь» — «Зенит» — 3.

05.05.
«Зенит» — «Терек» — 3.

12.05.
«Крылья Советов» — «Зенит» — 3.

17.05.
«Зенит» — «Краснодар» — 1.

21.05.
«Локомотив» — «Зенит» — 1.

Итого весной: 25 очков (+7=4−2).

Всего 60 очков, второе место.

3 место (или даже ниже) — ЦСКА, 54 очка

Календарь у ЦСКА очень удачный — восемь матчей в Москве. Но в принципиальных матчах против «Зенита» и «Спартака», думаю, он максимум способен на ничью. В гостях же проиграет «Рубину», «Тереку» и «Краснодару». Эти команды и для ЦСКА лучших времен были не подарок. А сейчас, когда, похоже, проблема нападающего не решена, и подавно.

04.03.
ЦСКА — «Зенит» — 1 очко.

11.03.
ЦСКА — «Томь» — 3.

19.03
«Терек» — ЦСКА — 0.

01.04.
ЦСКА — «Крылья Советов» — 3.

08.04.
«Краснодар» — ЦСКА — 0.

14.04.
ЦСКА — «Ростов» — 3.

22.04.
«Уфа» — ЦСКА — 3.

26.04.
ЦСКА — «Локомотив» — 1.

29.04.
ЦСКА — «Спартак» — 1.

06.05.
«Амкар» — ЦСКА — 1.

13.05.
ЦСКА — «Арсенал» — 3.

17.05.
«Рубин» — ЦСКА — 0.

21.05.
ЦСКА — «Анжи» — 3.

Итого весной: 22 очка (+6=4 -3).

Всего — 54 очками, может даже не попасть в тройку.

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