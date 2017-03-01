Футболист ЦСКА Еременко посетит заседание УЕФА, где будет рассмотрена его апелляция
МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник ЦСКА Роман Еременко будет присутствовать на заседании дисциплинарного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), где будет рассмотрена апелляция по поводу его дисквалификации. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе УЕФА.
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Заседание пройдет в четверг.
«Еременко будет присутствовать на заседании вместе со своими адвокатами», — сказали в
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Еременко перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского «Рубина». В активе полузащитника 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.
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