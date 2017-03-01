Футболист ЦСКА Еременко посетит заседание УЕФА, где будет рассмотрена его апелляция

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Заседание пройдет в четверг.

«Еременко будет присутствовать на заседании вместе со своими адвокатами», — сказали в пресс-службе.

18 ноября УЕФА принял решение о наказании 29-летнего финского полузащитника двухлетней дисквалификацией из-за того, что в его допинг-пробе, взятой перед матчем Лиги чемпионов с немецким «Байером» (2:2, 14 сентября 2016 года), был найден кокаин. В декабре Еременко подал апелляцию.

Еременко перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского «Рубина». В активе полузащитника 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.