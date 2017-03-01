Армянский футболист Миранян находится на просмотре в «Краснодаре»
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Армянский нападающий Артур Миранян, находящийся в данный момент в статусе свободного агента, проходит просмотр в российском футбольном клубе «Краснодар». Об этом сообщает портал News.am.
Последним клубом 21-летнего форварда был македонский «Вардар», после расторжения контракта с которым по окончании прошлого сезона он стал свободным агентом.
Миранян провел восемь матчей за молодежную сборную Армении, в которых забил один гол.
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