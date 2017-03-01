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1 марта 2017, 14:25 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Армянский футболист Миранян находится на просмотре в «Краснодаре»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Армянский нападающий Артур Миранян, находящийся в данный момент в статусе свободного агента, проходит просмотр в российском футбольном клубе «Краснодар». Об этом сообщает портал News.am.

Последним клубом 21-летнего форварда был македонский «Вардар», после расторжения контракта с которым по окончании прошлого сезона он стал свободным агентом.

Миранян провел восемь матчей за молодежную сборную Армении, в которых забил один гол.

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