К. Комбаров: «Арсенал» отличается от «Динамо» и «Торпедо», это стабильный клуб

11 января стало известно, что Комбаров присоединился к «Арсеналу».



«Арсенал» отличается от «Динамо» и «Торпедо» тем, что это стабильная команда. Перед ней стоят большие задачи. Рад находиться здесь и сделаю всё возможное, чтобы команда сохранила свои позиции в РФПЛ. 30 лет — серьёзная дата для футболиста. Чувствую себя на 22, потому у меня всё ещё впереди.



Для нас идеальный сценарий — если мы выполним задачу до последнего тура. Если в последней игре будет решаться вопрос о сохранении места в РФПЛ, мы ляжем костьми, чтобы добиться нужного результата, — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.