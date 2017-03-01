Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28932884/
1 марта 2017, 13:58 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

К. Комбаров: «Арсенал» отличается от «Динамо» и «Торпедо», это стабильный клуб

Полузащитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров, ранее выступавший за «Томь» «Торпедо» и «Динамо», рассказал, чем его нынешняя команда отличается от предыдущих.

11 января стало известно, что Комбаров присоединился к «Арсеналу».

«Арсенал» отличается от «Динамо» и «Торпедо» тем, что это стабильная команда. Перед ней стоят большие задачи. Рад находиться здесь и сделаю всё возможное, чтобы команда сохранила свои позиции в РФПЛ. 30 лет — серьёзная дата для футболиста. Чувствую себя на 22, потому у меня всё ещё впереди.

Для нас идеальный сценарий — если мы выполним задачу до последнего тура. Если в последней игре будет решаться вопрос о сохранении места в РФПЛ, мы ляжем костьми, чтобы добиться нужного результата, — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.

Арсенал Т
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Кирьяков: «Арсеналу» должно хватить потенциала, чтобы остаться в РФПЛ

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков считает, что с приходом новых футболистов в зимний период команде хватит потенциала, чтобы выполнить задачу и сохранить прописку в российской Премьер-Лиге.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»