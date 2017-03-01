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1 марта 2017, 13:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кирьяков: «Арсеналу» должно хватить потенциала, чтобы остаться в РФПЛ

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков считает, что с приходом новых футболистов в зимний период команде хватит потенциала, чтобы выполнить задачу и сохранить прописку в российской Премьер-Лиге.

«Наши ряды пополнили игроки высокого уровня. Многие из них имели опыт выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы, они знают, какая ситуация в чемпионате, и готовы помочь нам остаться в РФПЛ. Мы прилично усилились, такого потенциала нам должно хватить, чтобы выполнить задачу на сезон.

Мы будем готовиться к каждому матчу, исходя из возможностей соперника. У нас больше нет возможности экспериментировать. Задача непростая, цель — регулярно набирать очки, чтобы занять нужное место в таблице, а там уже будем думать о красивом футболе. Мы готовимся к игре с “Оренбургом”, уже долго изучаем соперника. Команда боевая, которая не очень рискует, уделяет много внимания оборонительным действиям. Наша задача — не допускать ошибок и не давать шанса, чтобы нас за наши ошибки наказывали. Всё остальное в рабочем режиме», — передаёт слова Сергея Кирьякова корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.

Первый матч в РФПЛ после зимней паузы «Арсенал» проведёт 4 марта против «Оренбурга». Начало — в 14:00 мск. В чемпионате России «Арсенал» занимает 15-е место, в трёх очках от спасительной 12-й строчки.

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