Аджоев: Тульский «Арсенал» хотел подписать Месси, но не получилось

Состав туляков пополнили: Владимир Габулов, Мусса Думбия, Гиа Григалава, Кирилл Комбаров, Александру Боурчану, Федерико Расич, Михаил Александров, Стопилла Сунзу, Иван Иванов и Данила Буранов.



«Хочется пожелать, чтобы все ребята обошлись без травм. Стоит уважать трансферную политику, которую мы ввели. Мы взяли всех игроков бесплатно, все они хотят помочь. Из 10 человек восемь играют за свои сборные. Я доволен трансферной кампанией, особенно учитывая, что наш бюджет составлял 0 рублей. Хотели подписать Месси, но не получилось», — передаёт слова Гурама Аджоева корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.