Прядкин: РФС и РФПЛ обязательно будут работать над потолком зарплат

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как рассказал собеседник ТАСС, на ближайшем исполкоме РФС, который пройдет 7 марта, будет утверждена повестка конференции, дата проведения которой пока не определена. «Есть много предложений от клубов, лиг, ассоциаций по тому, чего бы мы хотели от реформ. А о них все говорит», — подчеркнул Прядкин.

«Потолок зарплат тоже будем обсуждать, животрепещущая тема, — заявил собеседник ТАСС. — В свое время трудилась рабочая группа Сергея Вадимовича Степашина по поводу финансового регламента, но, к сожалению, позиция клубов и то, что было в итоговом документе, не совпали, поэтому мы немного отложили этот вопрос, но проблема насущная, актуальная, и мы будем дальше ее дорабатывать. То ли это будет ограничение для игроков до 21 года, то ли ограничение по зарплатному фонду в рамках клуба. Мы за разумные ограничения, все прекрасно понимают, что это может пойти только на пользу».

Прядкин сказал, что лига до сих пор выступает за лимит на легионеров в чемпионате по схеме «10 легионеров плюс 15 россиян в заявке», при которой нет ограничения по количеству иностранцев на поле. «Мы уже говорили, что придерживаемся лимита с заявкой. Виталий Леонтьевичу Мутко (вице-премьер РФ, президент РФС) уже говорил, что до окончания чемпионата мира изменений делать не надо, и это правильно, ведь клубы должны знать о таких изменениях заранее. Но свое мнение мы доведем, считаем, что это оптимальный вариант», — сказал он.

На данный момент в лиге действует лимит, согласно которому на поле могут находиться максимум 5 легионеров, при этом ограничения в заявке нет. Потолка зарплат в лиге нет.

«Хотим реформу молодежного первенства»

Прядкин также заявил, что лига выступает за реформирование молодежного первенства страны, в котором на данный момент выступают команды клубов, представленных в премьер-лиге.

«Мы хотим реформировать молодежное первенство. Считаем, что надо сделать его по аналогии с рядом западных лиг, где выступает исключительно молодежь с доступом трех-четырех более возрастных игроков, которые, например, проходят реабилитацию после травмы. Мы бы также хотели, чтобы состав участников не ограничивался бы только клубами премьер-лиги, есть достойные лицензированные академии, например. Это очень важная тема, и мы находим поддержку в РФС», — сказал он.

Молодежное первенство было создано в 2008 года вместо турнира дублеров.