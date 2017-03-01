Российский футбол вышел из зимней спячки
В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ — практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению
Премьер-лиги, по итогам которой определится чемпион страны, резиденты в еврокубках, а также главные неудачники. «Газета.Ru» рассказывает, как отечественный клубы готовились к заключительному промежутку первенства России — 2016/17.
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Лидирующая группа.
Возглавляющий после 17 туров таблицу чемпионата страны «Спартак» провел зиму в
На сборах подопечными Массимо Карреры было проведено семь контрольных матчей: в них спартаковцы сумели добиться пяти побед и ничьей при всего одном поражении.
Правда, повержен столичный клуб был, пожалуй, едва ли не единственным серьезным соперником — «Рубином», которому москвичи уступили со счетом 2:4.
Выигрывал же «Спартак» в основном у третьесортных европейских команд: словацкой «Жилины», датского «Копенгагена», а также норвежских «Олесунна», «Сарпсборга-08» и «Согндала».
Особо порадовал новичок коллектива Луис Адриано, перешедший в стан «Спартака» в зимнее трансферное окно из итальянского «Милана» — в предсезонных играх бразильский нападающий забил четыре мяча да и в целом показал, что готов помогать клубу биться за долгожданное чемпионство. Кроме того, форвард изрядно порадовал поклонников коллектива, признавшись, что уже чувствует себя настоящим спартаковцем.
«У меня отличное настроение. Сейчас у нас завершается последний этап подготовки к сезону, и я думаю, что у нас все идет по плану. В целом усталости не ощущается, мы сфокусированы на своей задаче, так что не буду жаловаться. Взаимодействие налаживается от игры к игре, надеюсь, к началу чемпионата будем показывать хорошее взаимопонимание.
Я уже настоящий спартаковец, как и все члены нашей команды! Буду делать все возможное, чтобы показать себя с лучшей стороны, — сказал Адриано в интервью клубной
Не менее активно провел зимнюю подготовку и один из главных конкурентов
Такая активная игровая практика, впрочем, не помогла клубу из
— отказал в путевке в следующий раунд турнира россиянам бельгийский «Андерлехт», забивший решающий гол уже на исходе ответного матча противостояния.
Теперь же в «Зените» планируют сосредоточиться на внутреннем чемпионате: за 13 оставшихся туров коллективу нужно отыграть у «Спартака» пятиочковое отставание, а также не пропустить вперед наступающих на пятки ЦСКА, «Терек» и «Краснодар».
«По окончании игры с «Андерлехтом» мы говорили, что у нас остался только чемпионат, — заявил после вылета из Лиги Европы Луческу. —.
Мы верили, что можем пройти дальше, и поэтому сейчас должна быть полная концентрация на игры чемпионата России.
Уже в предстоящие выходные
Армейцы в ходе подготовки ко второй части РФПЛ-2016/17 провели десять контрольных матчей, в которых одержали восемь побед при всего двух ничьих с общим счетом 19:2, тем самым став «чемпионом» российского межсезонья.
На данный момент действующий золотой призер первенства страны идет в турнирной таблице чемпионата на третьем месте, отставая от лидера на восемь очков.
Этот дефицит
«Насколько команда готова ко второй части сезона? Хорошо готовы тактически и физически. Как сложится чемпионат — увидим.
Задачу бороться за первое место и побеждать в каждом матче никто не снимал, — передает слова специалиста официальный сайт клуба.
Середняки.
Зато в феврале ростовчане сверхудачно стартовали в
В следующем раунде турнира подопечные Кубрана Бердыева сразятся с грозным «Манчестер Юнайтед», причем главный тренер англичан Жозе Моуринью уже успел посетовать на неудачный для «дьяволов» жребий.
«Это плохой жребий во всех аспектах. Слишком далеко и трудно. Матчи будут проходить в непростой период для нас.
«Ростов» — очень тяжелая команда, они провели отличную кампанию в Лиге чемпионов.
Они хорошо обороняются и сильны физически, но мы должны пройти их, — цитирует наставника официальный сайт «МЮ».
Московский «Локомотив», на данный момент идущий в чемпионате России лишь десятым, зимние сборы проводил в Испании и Турции, хотя изначально планировалось, что к решающей части сезона «железнодорожники» будут готовиться исключительно на Пиренеях — в
В десяти товарищеских матчах столичная команда, неплохо усилившаяся в дозаявочный период (коллектив пополнили Джефферсон Фарфан, Ари и Дмитрий Лоськов), одержала пять побед, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.
«Я доволен и трансферами, и предсезонной подготовкой, — признался в разговоре с
Аутсайдеры.
К заключительным 13 турам чемпионата России — 2016/17 имеющая жуткие финансовые и, следовательно, кадровые проблемы «Томь» готовилась в Турции, размышляя над тем, как с наименьшими имиджевыми потерями отправиться по итогам сезона в ФНЛ.
Основной упор тренерским штабом под руководством Валерия Петракова был сделан на притирку собранного практически заново состава — в зимнее трансферное окно контракты с клубом расторгли более десяти ведущих игроков, которые долгое время не получали заработную плату.
По соседству с томичами зимой тренировались и футболисты «Анжи», от которого во второй части сезона также не стоит ждать чрезмерно высоких свершений — недавно в клубе объявили о масштабной перестройке, и команду за короткий период времени покинули многие ее лидеры.
Впрочем, избежать прямого вылета в менее престижный дивизион «орлы» все же могут. Благо, что до старта зимы дела у команды шли
А уж в стыковых матчах может произойти все что угодно.
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