Российский футбол вышел из зимней спячки

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Лидирующая группа.

Возглавляющий после 17 туров таблицу чемпионата страны «Спартак» провел зиму в Абу-Даби (ОАЭ), где состоялся первый сбор красно-белых, а также в испанских Эстепоне и Марбелье, в которых прошли два заключительных этапа межсезонной подготовки команды соответственно.

На сборах подопечными Массимо Карреры было проведено семь контрольных матчей: в них спартаковцы сумели добиться пяти побед и ничьей при всего одном поражении.

Правда, повержен столичный клуб был, пожалуй, едва ли не единственным серьезным соперником — «Рубином», которому москвичи уступили со счетом 2:4.

Выигрывал же «Спартак» в основном у третьесортных европейских команд: словацкой «Жилины», датского «Копенгагена», а также норвежских «Олесунна», «Сарпсборга-08» и «Согндала».

Особо порадовал новичок коллектива Луис Адриано, перешедший в стан «Спартака» в зимнее трансферное окно из итальянского «Милана» — в предсезонных играх бразильский нападающий забил четыре мяча да и в целом показал, что готов помогать клубу биться за долгожданное чемпионство. Кроме того, форвард изрядно порадовал поклонников коллектива, признавшись, что уже чувствует себя настоящим спартаковцем.

«У меня отличное настроение. Сейчас у нас завершается последний этап подготовки к сезону, и я думаю, что у нас все идет по плану. В целом усталости не ощущается, мы сфокусированы на своей задаче, так что не буду жаловаться. Взаимодействие налаживается от игры к игре, надеюсь, к началу чемпионата будем показывать хорошее взаимопонимание.

Я уже настоящий спартаковец, как и все члены нашей команды! Буду делать все возможное, чтобы показать себя с лучшей стороны, — сказал Адриано в интервью клубной пресс-службе.

Не менее активно провел зимнюю подготовку и один из главных конкурентов красно-белых в борьбе за золото «Зенит», несмотря на то что сборы у сине-бело-голубых из-за участия в еврокубках были несколько сокращенными — менее чем за месяц команда Мирчи Луческу успела провести аж 11 товарищеских встреч, в которых одержала пять побед, столько же поединков завершила вничью и один раз проиграла.

Такая активная игровая практика, впрочем, не помогла клубу из Санкт-Петербурга преодолеть стадию 1/16 финала Лиги Европы.

— отказал в путевке в следующий раунд турнира россиянам бельгийский «Андерлехт», забивший решающий гол уже на исходе ответного матча противостояния.

Теперь же в «Зените» планируют сосредоточиться на внутреннем чемпионате: за 13 оставшихся туров коллективу нужно отыграть у «Спартака» пятиочковое отставание, а также не пропустить вперед наступающих на пятки ЦСКА, «Терек» и «Краснодар».

«По окончании игры с «Андерлехтом» мы говорили, что у нас остался только чемпионат, — заявил после вылета из Лиги Европы Луческу. —.

Мы верили, что можем пройти дальше, и поэтому сейчас должна быть полная концентрация на игры чемпионата России.

Уже в предстоящие выходные сине-бело-голубым предстоит провести едва ли не важнейшую встречу второй части первенства страны — в субботу питерцы на выезде сыграют с армейцами.

Красно-синие, к слову, все свои сборы провели в Испании, привыкая к методике работы Виктора Гончаренко, сменившего в декабре Леонида Слуцкого на посту главного тренера, а также к пополнившим состав команды Витиньо, Аарону Оланаре и Виктору Васину, ранее уже выступавшим за клуб.

Армейцы в ходе подготовки ко второй части РФПЛ-2016/17 провели десять контрольных матчей, в которых одержали восемь побед при всего двух ничьих с общим счетом 19:2, тем самым став «чемпионом» российского межсезонья.

На данный момент действующий золотой призер первенства страны идет в турнирной таблице чемпионата на третьем месте, отставая от лидера на восемь очков.

Этот дефицит красно-синих, однако, совсем не смущает. Так, Гончаренко уже по окончании сборов заявил, что задачу занять итоговую первую строчку с его подопечных никто не снимал.

«Насколько команда готова ко второй части сезона? Хорошо готовы тактически и физически. Как сложится чемпионат — увидим.

Задачу бороться за первое место и побеждать в каждом матче никто не снимал, — передает слова специалиста официальный сайт клуба.

Середняки.

Вице-чемпион России «Ростов», ныне располагающийся в середине турнирной таблицы, готовился к весенней части сезона в ОАЭ и Турции, сыграв всего в шести контрольных поединках (четыре победы и две ничьи).

Зато в феврале ростовчане сверхудачно стартовали в плей-офф Лиги Европы, разгромив по сумме двух встреч со счетом 5:1 чешскую «Спарту».

В следующем раунде турнира подопечные Кубрана Бердыева сразятся с грозным «Манчестер Юнайтед», причем главный тренер англичан Жозе Моуринью уже успел посетовать на неудачный для «дьяволов» жребий.

«Это плохой жребий во всех аспектах. Слишком далеко и трудно. Матчи будут проходить в непростой период для нас.

«Ростов» — очень тяжелая команда, они провели отличную кампанию в Лиге чемпионов.

Они хорошо обороняются и сильны физически, но мы должны пройти их, — цитирует наставника официальный сайт «МЮ».

Московский «Локомотив», на данный момент идущий в чемпионате России лишь десятым, зимние сборы проводил в Испании и Турции, хотя изначально планировалось, что к решающей части сезона «железнодорожники» будут готовиться исключительно на Пиренеях — в какой-то момент руководством клубе было решено отказаться от поездки в турецкий Белек, причиной чего, скорее всего, стало убийство российского посла Андрея Карлова.

В десяти товарищеских матчах столичная команда, неплохо усилившаяся в дозаявочный период (коллектив пополнили Джефферсон Фарфан, Ари и Дмитрий Лоськов), одержала пять побед, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

«Я доволен и трансферами, и предсезонной подготовкой, — признался в разговоре с пресс-службой главный тренер красно-зеленых Юрий Семин. — Осталось только побеждать. Работа на сборах позволяет делать оптимистичные прогнозы».

Аутсайдеры.

К заключительным 13 турам чемпионата России — 2016/17 имеющая жуткие финансовые и, следовательно, кадровые проблемы «Томь» готовилась в Турции, размышляя над тем, как с наименьшими имиджевыми потерями отправиться по итогам сезона в ФНЛ.

Основной упор тренерским штабом под руководством Валерия Петракова был сделан на притирку собранного практически заново состава — в зимнее трансферное окно контракты с клубом расторгли более десяти ведущих игроков, которые долгое время не получали заработную плату.

По соседству с томичами зимой тренировались и футболисты «Анжи», от которого во второй части сезона также не стоит ждать чрезмерно высоких свершений — недавно в клубе объявили о масштабной перестройке, и команду за короткий период времени покинули многие ее лидеры.

Впрочем, избежать прямого вылета в менее престижный дивизион «орлы» все же могут. Благо, что до старта зимы дела у команды шли более-менее приемлемо, и в турнирной таблице она на данный момент располагается на 11-й строчке.

А уж в стыковых матчах может произойти все что угодно.