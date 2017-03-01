Билеты на матч «Ростова» с «Томью» скупают, как горячие пирожки

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ряд региональных интернет-изданий сообщал, что ростовская сторона даже взяла на себя все расходы, связанные с пребыванием футбольной дружины из Сибири на Дону. Также болельщикам «Томи» предоставлены места в гостевом секторе ростовского стадиона.

Старт продаж билетов на предстоящий матч российского чемпионата дан сегодня, 1 марта, в 9:00. К этому времени поклонники «Ростова» скупили весь сектор «Юг». Активно разлетаются квитки и в другие сектора футбольной арены. Билеты стоят от 100 рублей (фанатская трибуна «Юг») до 4 тыс. рублей (ложа «А» под крышей). Повезло владельцам абонементов, которые смогут посетить матч бесплатно при его предъявлении.

Отметим, что главным арбитром матча «Ростов» — «Томь» назначен Алексей Сухой (Люберцы), ассистентами судьи будут Дмитрий Жвакин (Ленинградская область) и Александр Шимарыгин (Сосновый Бор). В качестве резервного судьи в список включен Павел Кукуян (Сочи), инспектором назначен Сергей Французов (Москва).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после 17-ти туров РФПЛ футбольная дружина с берегов Дона занимает седьмую строчку в турнирной таблице. В активе команды — 25 очков. Сибирские оппоненты подопечных Курбана Бердыева замыкают рейтинг, набрав только лишь девять очков в первой половине сезона 2016/17.