Госкорпорациия НПО «Сплав» стала спонсором тульского «Арсенала»

Соглашение о сотрудничестве было подписано генеральным директором тульского клуба Дмитрием Балашовым и генеральным директором холдинга Владимиром Лепиным.



«Футбольный клуб “Арсенал” — ведущий бренд Тулы и области, укрепляющий имидж региона по всей стране. В России он прочно ассоциируется с городом оружейников. Нас и “Арсенал” объединяют общие ценности: стремление к развитию, профессионализм, ответственность. НПО “Сплав” уже давно и успешно укрепляет авторитет России на мировом рынке вооружений. Кроме того, поддержка спорта — одно из приоритетных направлений социальной политики НПО “Сплав”. Именно поэтому мы приняли решение стать генеральным спонсором футбольного клуба “Арсенал” и рассчитываем помочь ему в решении спортивных и стратегических задач», — цитирует генерального директора НПО «Сплав» Владимира Лепина официальный сайт «Арсенала».



Логотип НПО «Сплав», как и логотип госкорпорации Ростех, будет размещён на форме футболистов, домашнем стадионе клуба и во всех коммуникациях. Отметим, что соглашение рассчитано до конца сезона-2016/17 и может быть пролонгировано по взаимному согласию сторон. Сумма соглашения не разглашается.