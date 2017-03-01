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1 марта 2017, 10:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Таски: Легко могу представить, что останусь в «Спартаке» на долгое время

Защитник «Спартака» Сердар Таски рассказал о своём восстановлении после травмы и о будущем в составе столичной команды.

«У меня была цель восстановиться как можно быстрее. Два сбора я тренировался практически один, восстанавливался под наблюдением физиотерапевта. Без работы не получится набрать оптимальную форму. Рад вернуться и влиться в команду, в общую группу, провести 90 минут в товарищеском матче. На двух сборах я выполнил большую программу, думаю, это и стало залогом успеха.

Мне 29 лет, и было бы странно говорить, что моя карьера продлится ещё 10−15 лет. Сейчас, как и любой другой футболист, я хочу побед. Уверен, мы можем добиться побед со “Спартаком”, у нас все шансы выиграть чемпионат. Прекрасно себя чувствую в команде. Могу себе легко представить, что останусь в “Спартаке” ещё на достаточное количество времени», — сказал Таски в интервью клубному телевидению.

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