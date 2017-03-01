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1 марта 2017, 9:33 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Прядкин: Расширение РФПЛ возможно после ЧМ, пока количество команд оптимальное

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Шестнадцать клубов — оптимальное количество для Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) на данном этапе, о расширении можно будет говорить только после домашнего чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергея Прядкин.

<em>МОСКВА 1 марта. /ТАСС/. </em>Шестнадцать клубов — оптимальное количество для Российской футбольной премьер- лиги (<span class=error>РФПЛ</span>) на данном этапе о расширении можно будет говорить только после домашнего чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергея <span class=error>Прядкин</span>. Увеличить
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«На данный момент шестнадцать команд — оптимальный вариант, — заявил он. — Вот перед нами пример “Томи” в этом сезоне (клуб испытывает большие финансовые проблемы. — Прим. ТАСС), а я хочу, чтобы у нас были финансово стабильные клубы. Было бы здорово, если бы у нас было много частных клубов, где существует больше стабильности и ответственности, но, повторюсь, пока, по-моему, шестнадцать клубов — оптимальное количество».

Собеседник ТАСС отметил, что на данный момент в стране не так много клубов, готовых соответствовать уровню премьер- лиги.

«Вот смотрите, на данном этапе есть определенное число клубов, которые регулярно поднимаются и вылетают из премьер- лиги, в Футбольной национальной лиге борются за повышение четыре-пять клубов. Если это учесть, как раз и получается примерно шестнадцать команд, но это на данном этапе. К чемпионату мира готовятся двенадцать стадионов, много арен строится и без привязки к нему. Думаю, после чемпионата мира ситуация должна улучшиться, будет какой-то скачок, и возможно дальнейшее расширение», — сказал глава лиги.

«К тому же надо учитывать плотность календаря, а она очень высока за счет еврокубков, матчей сборной, Кубка страны. По сути, она такова, что свободных клеточек в этом календаре остается очень мало. Но, еще раз скажу, что в дальнейшем можно говорить о расширении», — добавил он.
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