Прядкин: Расширение РФПЛ возможно после ЧМ, пока количество команд оптимальное
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Шестнадцать клубов — оптимальное количество для Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) на данном этапе, о расширении можно будет говорить только после домашнего чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергея Прядкин.
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«На данный момент шестнадцать команд — оптимальный вариант, — заявил он. — Вот перед нами пример “Томи” в этом сезоне (клуб испытывает большие финансовые проблемы. — Прим. ТАСС), а я хочу, чтобы у нас были финансово стабильные клубы. Было бы здорово, если бы у нас было много частных клубов, где существует больше стабильности и ответственности, но, повторюсь, пока,
Собеседник ТАСС отметил, что на данный момент в стране не так много клубов, готовых соответствовать уровню премьер- лиги.
«Вот смотрите, на данном этапе есть определенное число клубов, которые регулярно поднимаются и вылетают из премьер- лиги, в Футбольной национальной лиге борются за повышение
«К тому же надо учитывать плотность календаря, а она очень высока за счет еврокубков, матчей сборной, Кубка страны. По сути, она такова, что свободных клеточек в этом календаре остается очень мало. Но, еще раз скажу, что в дальнейшем можно говорить о расширении», — добавил он.
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