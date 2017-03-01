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1 марта 2017, 8:38 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Локомотив» объявил о назначении бывшего арбитра Сухины начальником команды

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Станислав Сухина назначен на пост начальника московского «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Первым матчем Сухины в новой должности станет матч Кубка России против Тосно который пройдет в среду. Увеличить
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«Перед возобновлением сезона к команде присоединился Станислав Сухина, сегодняшний матч с “Тосно” (в Кубке России) станет для него первым в “Локомотиве” в качестве начальника команды. Желаем Станиславу Валерьевичу успехов в нашей команде», — говорится в сообщении.

Сухина являлся профессиональным футболистом с 1985 года. После окончания карьеры игрока в 1996 году стал футбольным арбитром в третьем дивизионе чемпионата России. С 2001 по 2012 год судил матчи высшего дивизиона российского первенства и является арбитром Международной федерации футбола (ФИФА) второй группы. После завершения судейской карьеры Сухина работал инспектором матчей чемпионата России, а с 2013 по 2016 год был заместителем главы ДСИ РФС.

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