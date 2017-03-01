Онопко: футболист Васин является главным в тройке защитников ЦСКА

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28-летний Васин перешел в ЦСКА в 2011 году, однако сыграл в основном составе всего пятнадцать матчей во всех турнирах. Первую часть сезона-2016/17 игрок провел в аренде в «Уфе», где главным тренером на тот момент был Виктор Гончаренко, в декабре сменивший Слуцкого на посту наставника армейцев.

«Васин быстро влился в коллектив. Команда для него не новая, он знает своих партнеров, знает требования Гончаренко. Аренда пошла ему на пользу, теперь он стал игроком основного состава, для меня это главный из тройки защитников. Хорошо, что теперь нам есть из кого выбирать — Игнашевич, братья Березуцкие, тот же Щенников может сыграть в центре защиты», — сказал Онопко.

Гончаренко на зимних тренировочных сборах стал наигрывать схему с тремя центральными защитниками, пятью полузащитниками и двумя чистыми нападающими (3−5−2). Онопко рассказал, как отреагировали игроки на такие изменения.

«Нам понадобилось буквально меньше недели, чтобы освоится под новую схему, понять требования и философию, которую доносит до нас Виктор Михайлович. Было много новых тренировок, и в каждой из них были определенные требования. Чем футболисты выше уровня, тем быстрее они схватывают. В современном футболе все должны уметь как обороняться, так и атаковать, начиная от самого вратаря», — отметил специалист.

«Универсализм игрока в современном футболе стал очень важен. Даже нападающий может оказаться в своей штрафной, а защитник на месте центрфорварда. Для меня очень важно, если футболист может играть на нескольких позициях. Это штучный товар, но и у нас в составе есть такие игроки», — добавил он.

Также тренер рассказал, что в требованиях Гончаренко и Слуцкого есть различия. «Отличия в работе есть, требования немного отличаются, не буду вдаваться в подробности, но они есть. И в построении игры отличаются, и как должен действовать футболист с мячом и без него. Есть определенные требования, которые были при Слуцком, а теперь немного изменились при Гончаренко», — поведал собеседник ТАСС.

Фернандес является русским не только по паспорту, но и по менталитету

Бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес в августе 2016 года получил российское гражданство. В декабре появилась информация, что игрок попал в сферу интересов испанской «Барселоны». Позже футбольный агент Марко Трабукки в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил о том, что один известный тренер интересовался у главного тренера «Спартака» Массимо Карреры относительно Фернандеса.

«Фернандес был в списке мадридского “Реала” перед тем, как мы его приобрели. Он рассматривался конкретно на позицию правого защитника, но что-то не сложилось, и он оказался в ЦСКА. Марио — игрок очень высоко уровня, таких у нас в чемпионате единицы. Футболист может грамотно сыграть и в обороне, и атаке, выполняет большой объем работы, и я не удивлюсь, если через какое-то время он окажется в топ- клубе Европы», — сказал Онопко.

«Фернандес — очень позитивный человек, он даже на бразильца не похож, — продолжил специалист. — Когда не спроси, все у него хорошо. Он как будто действительно уже русский по менталитету, а не только по паспорту. Ему в четверг сломали нос, а он продолжил играть, уникальный человек».

«Марио очень хочет играть за сборную России, надеется выступить на Кубке Конфедераций. Он профессионал до мозга костей, тренируется даже по выходным. Он пример и для молодежи, и для всех игроков команды», — подытожил тренер.

Защитник, согласно регламенту ФИФА, не может выступать в составе сборной России раньше апреля 2017 года. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи.

Витиньо уезжал ребенком, а вернулся повзрослевшим игроком

В зимнее трансферное окно в ЦСКА после двухгодичной аренды в бразильском «Интернасьонале» вернулся нападающий Витиньо, а также полноценный контракт подписал нигериец Аарон Оланаре, который уже выступал за армейцев в начале 2016 года.

«И Витиньо, и Оланаре с большим желанием вернулись в ЦСКА. Что касается нигерийца, то у него была серьезная травма колена, оно практически все разлетелось — и мениск, и крестообразные связки. Сейчас он полностью восстановился от повреждения и демонстрирует большое рвение на тренировках», — сказал Онопко.

«Витиньо стал другим, от нас он уезжал ребенком, а вернулся повзрослевшим игроком, — продолжил он. — Года, проведенные в аренде в Бразилии, пошли ему на пользу. У него большое желание доказать себе, что он достоин играть в ЦСКА, футболист хочет помочь команде. А наши ребята уже знают этих футболистов и приняли их хорошо».

Также тренер армейцев сообщил, что Витиньо рассматривается на позиции нападающего. «В новой схеме он будет играть нападающего. Позиции Александра Головина, Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума в центре полузащиты не подвергаются сомнению, да и пользы от Витиньо больше именно в атаке. У нас два нападающих, один играет чуть в оттяжке, другой впереди, но они в течении матча могут меняться», — сообщил собеседник ТАСС.

Полузащитник Алексей Ионов, перешедший перед сезоном в ЦСКА из столичного «Динамо» на правах аренды, провел все зимние товарищеские матчи на позиции нападающего.

«Ионов хорошо проявил себя на зимних сборах. Тренерский штаб решил, что от игрока больше пользы именно в атаке, поэтому теперь рассматриваем его также как нападающего. Теперь у нас четыре человека на две позиции форварда — Ионов, Федор Чалов, Оланаре и Витиньо. Не стоит забывать еще и о Жамалетдинове, который может сыграть и в нападении, и с краю полузащиты», — отметил специалист.

Молодое поколение ЦСКА имеет большое будущее

На зимний тренировочный сбор главный тренер ЦСКА принял решение взять игроков из молодежного состава — Жамалетдинова, Илью Олейникова, Павла Овчинникова, Константина Кучаева, Хетага Хосонова. Также в состав армейцев в последнее время стали проходить Головин, Чалов и Астемир Гордюшенко.

«Мы практически каждый год брали с собой на сбор трех- четырех молодых футболистов. Посмотрели, кто на что готов, как готов, посмотрели на них в контрольных играх. У этого поколения есть больше возможности пробиться в основной состав, но все будет зависеть лишь от каждого из них», — сказал Онопко.

«Было много примеров, когда у нас в составе играл перспективный молодой футболист, а со временем начинал сбавлять кондиции, и уходил в глубокий запас. А есть обратные примеры — ты смотришь на паренька из дубля, он еще слабенький, а через полгода достигает такого прогресса, что не привлечь к основному составу его уже невозможно», — добавил он.

Также специалист рассказал о прогрессе Головина. «Саша в прошлом году сильно прибавил, не случайно стал приглашаться в сборную, стал игроком основного состава в ЦСКА. Это игрок, который прогрессировал достаточно быстро, сейчас нет никаких оснований не ставить его в основу — он стал для нас одним из ключевых футболистов, как Дзагоев и Вернблум. Не могу сказать, что он незаменим, но очень важен», — сообщил тренер ЦСКА.

«Он выполняет большой объем работ. Саша — игрок с большим будущем, но все будет зависеть только от него и отношения к себе, но потенциал у него велик», — отметил собеседник ТАСС.