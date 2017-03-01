Шесть инспекторов РФПЛ и ФНЛ не сдали тесты по правилам игры

Инспектора сдавали нормативы по теории (либо по правилам игры, либо видеотест). С испытанием не справились шестеро — Безубяк (инспектор РФПЛ), Гусев (инспектор ФНЛ), Клепиков (инспектор ФНЛ), Кожухов (инспектор ФНЛ), Маляров (инспектор ФНЛ), Правило (инспектор ФНЛ). Кроме того, не сдала нормативы инспектор женского футбола Татьяна Евсеева.

Все инспектора, в соответствии с положением Департамента судейства и инспектирования, будут отстранены от работы на матчах весеннего этапа чемпионата и первенства России.