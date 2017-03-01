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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28926201/
1 марта 2017, 0:43 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Шесть инспекторов РФПЛ и ФНЛ не сдали тесты по правилам игры

По информации «СЭ», по итогам завершившегося семинара инспекторов целый ряд специалистов будут отстранены от работы на матчах весеннего этапа чемпионата и первенства России.

Инспектора сдавали нормативы по теории (либо по правилам игры, либо видеотест). С испытанием не справились шестеро — Безубяк (инспектор РФПЛ), Гусев (инспектор ФНЛ), Клепиков (инспектор ФНЛ), Кожухов (инспектор ФНЛ), Маляров (инспектор ФНЛ), Правило (инспектор ФНЛ). Кроме того, не сдала нормативы инспектор женского футбола Татьяна Евсеева.

Все инспектора, в соответствии с положением Департамента судейства и инспектирования, будут отстранены от работы на матчах весеннего этапа чемпионата и первенства России.
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