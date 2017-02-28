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28 февраля 2017, 22:29 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Каррера побеждает, сохраняя секреты от «Краснодара»

В последнем товарищеском матче на сборе в Испании «Спартак» силами резервистов обыграл норвежский клуб.

Спартак провел последний товарищеский матч на сборе в Испании. Увеличить
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Соперником «Спартака» по заключительной встрече в Марбелье стал «Согндаль». В прошлом сезоне (в Норвегии играют по системе весна-осень) клуб занял в высшей лиге 11 место из 16. А известен в первую очередь тем, что воспитал известного форварда «Челси» и сборной конца 90-х Туре Андре Флу. Любопытна также фигура главного тренера: Эйрик Бакке выступал за «Лидс» и в 1999-м провел в Кубке УЕФА два матча против… «Спартака».

Массимо Каррера решил поберечь основу до выходных: лидера чемпионата ждет сложнейший гостевой матч с «Краснодаром». И пока «быки» тратили силы в неожиданно упорном кубковом поединке с «Уралом», москвичи проверили ближайший резерв, точечно усиленный некоторыми лидерами.

В первом тайме «Спартаку» явно не хватало динамики, и норвежцы довольно легко справлялись с атаками соперника. Кроме того далеко не все получалось у экспериментальной пары опорников Тимофеев — Леонтьев: первый стал автором классной голевой передачи на Мельгарехо, но это был лишь эпизод. А в атаке разочаровал Давыдов, который растранжирил несколько отличных моментов.

Зато после перерыва красно-белые увеличили темп. По краям активно подключались Комбаров и Тигиев, для которого это был дебют за «Спартак». Экс-защитник «Анжи» смотрелся здорово.

Набрался положительных эмоций Зе Луиш. Гол африканца в концовке получился на загляденье: от двух защитников он ушел так резко, словно включил режим супергероя. Луизу Адриану точно рано спать спокойно.

Получили практику оба запасных вратаря.

А главным действующим лицом стал лидер команды Промес, который, напомним, пропустит матч с «Краснодаром» из-за дисквалификации. Высокий класс голландца позволил ему играючи оформить дубль. Причем в первом случае ему ассистировал снова тот же Тимофеев, а во втором — Мельгарехо, который изо всех сил старался доказать Каррере свою состоятельность. Вполне возможно, ему это удалось.

Выводы из такой игры делать странно. Ясно одно: Каррера намерен взять свое в воскресенье свежестью игроков. И наверняка готовит Игорю Шалимову сюрпризы.

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