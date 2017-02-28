Нападающий «Рубина» интересен казахстанским клубам
28-летний российский нападающий казанского «Рубина» Владимир Дядюн может пополнить одну из казахстанских команд, пишет Sports.kz.
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— Володя Дядюн оправился от травмы, он тренируется с молодежной командой. В это трансферное окно к нему есть интерес из Казахстана, — в интервью изданию «Реальное время» рассказал спортивный директор казанцев Ильгиз Фахриев.
Стоит отметить, что за три последних сезона Дядюн провел в составе «Рубина» 36 матчей и забил два гола.
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