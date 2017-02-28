Дубль Промеса принес победу «Спартаку» в товарищеском матче с «Согндалом»

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В составе москвичей отличились Лоренсо Мельгарехо (7-я минута), Квинси Промес (60 и 66-я минуты) и Зе Луиш (85). У гостей гол на счету Бендика Бюэ (29).

Первый матч после возобновления чемпионата России «Спартак» проведет 5 марта на выезде с «Краснодаром».