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28 февраля 2017, 21:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Каряка: «Амкар» рано начал матч с «Текстильщиком» из-за своего календаря в РФПЛ

Тренер «Амкара» Андрей Каряка поделился впечатлениями от товарищеского матча на сборе в Турции с ивановским «Текстильщиком» (3:0).

«Начало матча более активно провёл “Текстильщик”. У команды Вадима Евсеева было несколько опасных подходов к нашим воротам. Однако к середине первого тайма нам удалось выровнять игру. Мы создали несколько моментов, в одним из них, например, Януш Гол попал в перекладину со штрафного. Затем Бодул пробил по воротам, на пути мяча возникла рука соперника, и судья назначил пенальти, который сам Дарко и реализовал. Второй тайм провели более активно, больше владели мячом. В случае со вторым голом только что вышедший на поле Прокофьев завершил затяжную атаку: получив мяч в штрафной, развернулся и точно пробил. А в самой концовке матча Гасилин совершил сольный проход, сместился с фланга в центр и хорошо пробил с линии штрафной.

Почему начали матч так рано? С учётом того что первые три матча весенней части чемпионата начнутся в 11:30 по мск, мы решили, что последний контрольный матч на сборе будет правильно провести именно в это время», — цитирует Каряку сайт «Амкара».

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