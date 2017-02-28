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28 февраля 2017, 20:29 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ: «Милан» и «Фиорентина» интересуются молодым игроком «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Сергей Иванов привлек интерес со стороны итальянских клубов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Полузащитник Зенита Сергей <span class=error>Иванов</span> привлек интерес со стороны итальянских клубов. Увеличить
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Сейчас 20-летний футболист играет за словацкий «Кошице» на правах аренды, в составе которого провел 8 матчей в национальном первенстве и забил два мяча.

В Иванове заинтересованы «Милан» и «Фиорентина» и ожидается, что летом клубы обратятся в «Зенит» с предложением о приобретении игрока. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 250 тысяч евро.

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