Как называют стадионы

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Решение об этом было принято в рамках Сочинского инвестиционного форума. Как работает эта важная рекламная строка в доходах клубов — в нашем материале.

Продать имя своего стадиона — прекрасный способ заработать. Круче стадион — лучше. Но самое главное: круче клуб — выше заработок.

Примеров много. Перечислять все — наверняка, что-то и упустишь. Новый стадион «Арсенала» с 2006 года носит имя главного спонсора клуба — авиакомпании «Emirates Airline», с которым клуб в 2006 году подписал рекордный контракт на 100 миллионов евро. Контракт действовал до 2012 года, потом был продлен как минимум до 2019 года.

Как стадион «Спартак» стал «Ареной Открытие» хорошо известно — в 2014 году об этом писалось немало. Тогда немало было даже шуток на тему, что инвестиционная группа «Открытие» использует бело-голубые оттенки — как же это будет биться со спартаковским, красно-белым брендом? Оказалось, что все не так сложно. «Открытие» осталось при своих цветах, только когда работает со «Спартаком», меняет оттенок с голубоватого на красный. Все довольны.

ВТБ — основной кредитор и совладелец футбольного клуба «Динамо» — реализует в Петровском парке в Москве большой проект в сфере недвижимости стоимостью порядка $1,5 млрд, и стадион является его составной частью. «С болельщиками «Динамо» вопрос о будущем названии арены, конечно же, обсуждался, — заявили в пресс-службе проекта. — И никаких возражений по поводу такого его варианта, как «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина, с их стороны не последовало». В то же время руководитель проекта «ВТБ Арена парк», старший вице-президент банка ВТБ Андрей Перегудов говорил, что в случае появления желающих приобрести права на название арены, «предметные предложения будут рассмотрены».

Цитата У международных футбольных структур есть правило: никогда во время континентальных или мировых первенств не используется коммерческое название стадиона (польская «PGE Арена» сменила на месяц название на «Арена Гданьск»), а существующие названия унифицируются для удобства иностранцев.

Во время Евро-2012 было два стадиона «Миейски» («городской»), которые так же пришлось переиначить — в «Арену Познань» и «Арену Вроцлав». Если стадионы находятся в одном городе, то решение принимается отдельно — выработанных раз и навсегда правил, которым все следуют неукоснительно, не существует. В Москве в 2018 году будет два таких стадиона — в Тушине и в Лужниках. В любом случае, ясно, что «Арена Открытие» стадион называться не будет.

Есть и некоммерческие истории. Про мадридский «Сантьяго Бернабеу» слышали все — стадион назван в честь президента королевского клуба. У «Сан-Сиро» в Риме два названия. Точнее, официально, с 1979 года — только одно, но в быту две всех «Сан-Сиро» никуда не делось. А в последние 38 лет стадион называется еще и «Джузеппе Меацца» — в честь легендарного футболиста из истории итальянского футбола, который входил в состав обеих итальянских сборных, победивших на двух чемпионатах мира, прошедших между мировыми войнами — в 1934 и 1938 годах. Болельщики буквально преклонялись перед Меаццей — форвардом, игравшим в обоих миланских клубах.

Спортивный нейминг распространен во всем мире, но в России титульными спонсорами спортсооружений чаще всего становились компании, которые и без того содержали клубы.

Цитата О какой сумме идет речь? Размер подобных соглашений разглашается редко, однако известно, что, например, Swedbank с 2008 года платит по €1 млн в год за название футбольного стадиона в Стокгольме.

Компания Siemens примерно за €3 млн на 15 лет выкупила название баскетбольного дворца в литовском Вильнюсе. Сделки такого рода редко ограничиваются переименованием стадиона. Чаще всего они становятся частью обширного спонсорского пакета, а также соглашений о совместных имиджевых и PR-акциях.

Первой классической продажей названия спортивной арены можно считать сделку, которую заключила команда «New England Patriots» (это американский футбол) в 1971 году: новый стадион в Фоксборо назвали в честь пивного бренда Schaefer. Рекламодатель тогда заплатил за 10-летний контракт $150 000. К 1990-м годам этот бизнес стал развиваться бурными темпами, перекинувшись на Японию, Австралию и Великобританию.

Сейчас более сотни стадионов по всему миру рекламируют коммерческие бренды в своих названиях. Почему компании готовы платить за нейминг? Переименовывая стадион, они фактически покупают себе место на карте города и привлекают не только болельщиков, но и значительно большую потенциальную аудиторию. К тому же рекламодатель фактически страхует себя от изменений ценовой конъюнктуры, надолго бронируя для рекламы посещаемое место.

Цитата Существует несколько распространенных схем спортивного нейминга. Коммерческое название может получить новая арена — этот наименее болезненный вариант широко применяется в Великобритании и в континентальной Европе, в этом случае спонсор несет часть затрат на строительство стадиона.

В США принято продавать названия действующих стадионов на сравнительно небольшой срок. Например, арена для американского футбола в Майами за 15 лет меняла имя семь раз. Последним именем стало «Sun Life», когда финансовая группа стала титульным спонсором стадиона на пять лет за $37,5 млн.

Мировым лидером спортивного нейминга считается автомобильный концерн Toyota. В разных вариациях он выкупил названия восьми спортивных арен в США. Кроме того, стадионы, титульным спонсором которых является Toyota, есть в Японии и Австралии. Автомобильные концерны вообще очень активны в таких сделках. В 2011 году Mercedes-Benz приобрел право нейминга стадиона в Новом Орлеане (название Mercedes-Benz Superdome) сроком на 10 лет. Сумма сделки официально не раскрывалась, эксперты оценивали ее в $100−120 млн.

Одной из рекордных сделок считается продажа названия нового спортивного комплекса в нью-йоркском Бруклине британской банковской группе Barclays — общая стоимость 20-летнего контракта достигает $200 млн.

Принято, однако ж, считать, что частые переименования нервируют болельщиков, протестующих против агрессивной маркетинговой политики. Так, в 2005-м переименование в немецком Дортмунде «Вестфаленстадион» в честь страховой компании «Signal Iduna» (на 15 лет за €20 млн) вызвало негодование фанатов футбольного клуба «Боруссия». Чтобы утихомирить болельщиков, городские власти были вынуждены присвоить прежнее название стадиона одной из улиц близ арены.

Цитата Для сохранения исторической преемственности иногда название спонсора добавляется к старому имени арены. Но в таком случае велик риск, что публика и СМИ будут игнорировать коммерческую часть имени, и эффект от рекламного контракта сильно уменьшится.

Кроме того, в начале 2000-х появились исследования, которые ставят под сомнение эффективность нейминга. «Повышенную склонность к выбору товаров компаний, переименовавших спортивные сооружения в свою честь, проявляют всего 15% потребителей, — пишет в книге “Войны брендов” американский маркетолог Дэвид Ф. Д’Алессандро. — При этом вдвое больше респондентов заявили о неприязненном отношении к подобным фирмам. Смена названия стадиона может повысить узнаваемость, но при этом запятнает бренд».

Против нейминга часто выступают и международные спортивные федерации — они возражают против использования коммерческих названий стадионов во время крупных турниров. Ведь это может привести к конфликту с официальными спонсорами соревнований. В итоге, например, арена Emirates Stadium в документах УЕФА фигурирует как Arsenal Stadium.

Возвращаясь к теме с ЦСКА… Напомним, арена, вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем шестого тура чемпионата России между ЦСКА и «Тереком» (3:0). Первоначально стадион носил название «Арена ЦСКА».

Сообщается, что «Внешэкономбанк» инвестировал в строительство объекта 240 миллионов долларов. Как ранее говорил владелец армейского клуба Евгений Гинер, ЦСКА рассчитывает, что арена ежегодно будет приносить клубу прибыль в размере 20 миллионов долларов.