Австриец Бодул может стать штатным пенальтистом «Амкара»

Тренер «Амкара» Андрей Коряка отметил, что на тренировках у Бодула это отлично получается.



«Бодул — штатный пенальтист? Посмотрим, кто будет бить пенальти в чемпионате. На тренировках у Бодула получается хорошо. В сегодняшнем матче ребята сами определяли, кому бить пенальти. Точнее, Дарко сам взял мяч и выглядел настолько уверенным, что его никто из игроков не стал останавливать», — цитирует Каряку пресс-служба «Амкара».