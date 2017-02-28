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28 февраля 2017, 15:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Томь» заявила 13 воспитанников 1999 и 2000 годов рождения на сезон-2016/17 РФПЛ

В заявку «Томи» на сезон-2016/17 российской Премьер-Лиги были внесены сразу 13 футболистов 1999 и 2000 годов рождения.

Об этом говорится на официальном сайте РФПЛ.

Примечательно, что все игроки являются воспитанниками клуба, но могут играть лишь в молодёжном первенстве. Ранее «Томичам» запретили регистрировать новых футболистов.

После 17 туров «Томь» занимает последнее место в РФПЛ с девятью очками в активе.

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