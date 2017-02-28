«Томь» заявила 13 воспитанников 1999 и 2000 годов рождения на сезон-2016/17 РФПЛ

Об этом говорится на официальном сайте РФПЛ.



Примечательно, что все игроки являются воспитанниками клуба, но могут играть лишь в молодёжном первенстве. Ранее «Томичам» запретили регистрировать новых футболистов.



После 17 туров «Томь» занимает последнее место в РФПЛ с девятью очками в активе.