Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.



Изначально встреча должна была состояться 12 марта и начаться в 14:00 мск. После 17 туров «железнодорожники» занимают в турнирной таблице РФПЛ десятое место, а «Краснодар» располагается на пятой позиции.