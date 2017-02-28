Матч «Локомотив» — «Краснодар» перенесён на 13 марта
Матч 19-го тура Российской футбольной
Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар» перенесён на 13 марта, сообщает официальный сайт столичной команды.
Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.
Изначально встреча должна была состояться 12 марта и начаться в 14:00 мск. После 17 туров «железнодорожники» занимают в турнирной таблице РФПЛ десятое место, а «Краснодар» располагается на пятой позиции.
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