Шанцев: Нижегородской области нужна будет одна команда в РФПЛ и одна в ФНЛ

В настоящий момент флагманским клубом областного футбола является нижегородский «Олимпиец», выступающий в зоне «Урал-Приволжье» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Ранее лишились профессионального статуса или были расформированы «Металлург» (Выкса), павловское «Торпедо», «Энергетик» (Урень), арзамасское «Торпедо» и другие областные клубы. Нижегородская «Волга», ранее отыгравшая несколько сезонов в РФПЛ, в июне 2016 года прекратила существование из-за финансовых проблем.

«Помимо финансирования для существования команд не нужно ничего, — сказал Шанцев. — У нас есть материальная база, сильные областные чемпионаты. Нужно только желание и стремление. Считаю, в последующем нам нужна будет одна команда в ФНЛ и одна в РФПЛ. А играть большим количеством команд… Нет таких ресурсов у районов области, чтобы (содержать) много профессиональных команд».