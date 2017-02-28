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28 февраля 2017, 13:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Рубин» вернется на «Казань-Арену» к матчу РФПЛ против «Зенита»

КАЗАНЬ, 28 февраля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Казанский футбольный клуб «Рубин» вернется на «Казань- Арену» матчем чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом», который состоится в конце марта. Об этом журналистам сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Матч состоится в рамках 21-го тура точная дата будет названа позднее. Увеличить
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«Рубин» проводит домашние матчи на «Казань-Арене». В качестве резервного у казанцев есть стадион «Центральный», где в среду «Рубин» проведет кубковый матч против «Сибири».

«В рамках нашей рабочей встречи мы обсуждали этот вопрос. На “Казань-Арену” мы вернемся в конце марта к матчу с “Зенитом”. Этим матчем мы откроем футбольный сезон на “Казань-Арене” в этом году», — отметил Леонов.

Матч «Рубин» — «Зенит» состоится в рамках 21-го тура, точная дата будет названа позднее.

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