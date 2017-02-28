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28 февраля 2017, 12:58 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Маркин: «Анжи» предложил увеличить штрафы за нецензурную брань на стадионе

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» предложил ужесточить наказание за употребление на стадионе нецензурной брани. Об этом журналистам сообщил глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.

По словам главы комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками эта проблема и проблема пиротехники являются самыми важными. Увеличить
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В понедельник и вторник на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие-Арена» проходит семинар с участием представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), организованный РФС для представителей российских клубов по безопасности и работе с болельщиками.

«Я рассказал, какие задачи нам предстоят — и не только в связи с предстоящим Кубком конфедераций и чемпионатом мира, но и в целом, как мы будем работать с болельщиками в дальнейшем, чтобы футбольный матч оставался праздником, тем более на таких аренах, которые сейчас строят повсеместно в России», — поведал Маркин.

«В частности, представитель “Анжи” заговорил о проблеме нецензурной брани, которая режет ухо не только рафинированным болельщикам, но и вполне брутальным, — продолжил он. — У нас в регламенте это прописано, но есть предложение ужесточить наказание за подобные кричалки; у нас есть штрафы по 20−30 тысяч рублей, но они не воздействуют на клубы как хотелось бы. Плюс здесь нужно активней работать с судьями. Я пообещал, что на ближайшем заседании комитета мы обязательно это обсудим и выработаем какие-либо предложения по комплексному решению этой проблемы».

«Эта проблема и проблема пиротехники являются самыми важными, они мешают нормальному восприятию происходящего на поле», — заключил Маркин.

Анжи
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