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28 февраля 2017, 12:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Селюк: С Конате всё будет хорошо, а вот политика «Урала» вызывает вопросы

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего Мохамеда Конате, рассказал о будущем своего клиента, который не проходит в основной состав «Урала».

Контракт с екатеринбуржцами рассчитан до лета 2018 года.

«Сейчас Конате нужно сделать европейскую визу, он этим и занимается на данный момент. По нему есть разные предложения, с ним всё будет хорошо! А вот политика “Урала” вызывает вопросы, с клубом происходит что-то непонятное. Слова Григория Иванова о том, что Конате не выдержал конкуренцию в команде? Учитывая, что “Урал” проигрывает матчи со счётом 0:7, 0:5, 0:3, выдержать конкуренцию там несложно. Кстати, то же самое говорили и про Гафара. Только он ушёл в “Балтику” и в первом же тайме забил и сделал передачу в матче “Уралом”. Может, у клуба своё видение и они решили провести остаток сезона без забитых мячей. Не знаю, с кем там соревноваться. В разговоре со мной Иванов и Тарханов, наоборот, хвалили Конате и были им довольны. В этом решении точно нет спортивной составляющей», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

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