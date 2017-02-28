Селюк: С Конате всё будет хорошо, а вот политика «Урала» вызывает вопросы

Контракт с екатеринбуржцами рассчитан до лета 2018 года.



«Сейчас Конате нужно сделать европейскую визу, он этим и занимается на данный момент. По нему есть разные предложения, с ним всё будет хорошо! А вот политика “Урала” вызывает вопросы, с клубом происходит что-то непонятное. Слова Григория Иванова о том, что Конате не выдержал конкуренцию в команде? Учитывая, что “Урал” проигрывает матчи со счётом 0:7, 0:5, 0:3, выдержать конкуренцию там несложно. Кстати, то же самое говорили и про Гафара. Только он ушёл в “Балтику” и в первом же тайме забил и сделал передачу в матче “Уралом”. Может, у клуба своё видение и они решили провести остаток сезона без забитых мячей. Не знаю, с кем там соревноваться. В разговоре со мной Иванов и Тарханов, наоборот, хвалили Конате и были им довольны. В этом решении точно нет спортивной составляющей», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.