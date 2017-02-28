Селюк: С Конате всё будет хорошо, а вот политика «Урала» вызывает вопросы
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего Мохамеда Конате, рассказал о будущем своего клиента, который не проходит в основной состав «Урала».
Контракт с екатеринбуржцами рассчитан до лета 2018 года.
«Сейчас Конате нужно сделать европейскую визу, он этим и занимается на данный момент. По нему есть разные предложения, с ним всё будет хорошо! А вот политика “Урала” вызывает вопросы, с клубом происходит
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