Президент ЦСКА Гинер надеется на сокращение отстранения Еременко хотя бы на полгода
СОЧИ, 28 фев —
Р-Спорт, Артем Калинин. Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил агентству «Р-Спорт», что надеется на сокращение дисквалификации полузащитника команды Романа Еременко хотя бы на полгода.
В ноябре прошлого года УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года после того, как в
«Надеемся на сокращение дисквалификации Романа хотя бы на полгода», — сказал Гинер.
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