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28 февраля 2017, 12:49 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Президент ЦСКА Гинер надеется на сокращение отстранения Еременко хотя бы на полгода

СОЧИ, 28 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил агентству «Р-Спорт», что надеется на сокращение дисквалификации полузащитника команды Романа Еременко хотя бы на полгода.

В ноябре прошлого года УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года после того, как в допинг-тесте футболиста был обнаружен кокаин и его метаболиты. Позднее Еременко подал апелляцию, которая будет рассмотрена 2 марта.

«Надеемся на сокращение дисквалификации Романа хотя бы на полгода», — сказал Гинер.

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Гинер: ЦСКА не испытывает финансовых проблем

СОЧИ, 28 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский футбольный клуб ЦСКА не имеет проблем с финансированием. Об этом журналистам в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил президент ЦСКА Евгений Гинер.
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