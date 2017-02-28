Президент ЦСКА Гинер надеется на сокращение отстранения Еременко хотя бы на полгода

В ноябре прошлого года УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года после того, как в допинг-тесте футболиста был обнаружен кокаин и его метаболиты. Позднее Еременко подал апелляцию, которая будет рассмотрена 2 марта.

«Надеемся на сокращение дисквалификации Романа хотя бы на полгода», — сказал Гинер.