Гинер: ЦСКА не испытывает финансовых проблем

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Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что армейский клуб испытывает проблемы с финансированием.

«Мне СМИ 15 лет пишут, что есть финансовые проблемы, а мы чемпионами становимся из года в год. Так что нет проблем», — сказал Гинер.

Гинер стал президентом ЦСКА в 2001 году. С тех пор команда шесть раз выиграла чемпионат России, семь раз — Кубок страны, а также Кубок УЕФА.

В чемпионате России сезона-2016/17 ЦСКА после 17 туров занимает третье место.