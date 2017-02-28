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28 февраля 2017, 12:13 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гинер: ЦСКА не испытывает финансовых проблем

СОЧИ, 28 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский футбольный клуб ЦСКА не имеет проблем с финансированием. Об этом журналистам в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил президент ЦСКА Евгений Гинер.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация что армейский клуб испытывает проблемы с финансированием. Увеличить
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Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что армейский клуб испытывает проблемы с финансированием.

«Мне СМИ 15 лет пишут, что есть финансовые проблемы, а мы чемпионами становимся из года в год. Так что нет проблем», — сказал Гинер.

Гинер стал президентом ЦСКА в 2001 году. С тех пор команда шесть раз выиграла чемпионат России, семь раз — Кубок страны, а также Кубок УЕФА.

В чемпионате России сезона-2016/17 ЦСКА после 17 туров занимает третье место.

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