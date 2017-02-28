ВЭБ не осуществляет прямую оплату за название стадиона ЦСКА

Название «ВЭБ-Арена» было присвоено армейскому стадиону во вторник. Соглашение было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Мы не осуществляем прямую оплату за то, что стадион теперь носит название “ВЭБ-Арена”. Это часть нашей структуры и сделки с ЦСКА», — сказал Горьков.

Стадион располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и грозненским «Тереком» (3:0). «Внешэкономбанк» инвестировал в строительство стадиона $240 млн, предоставив ЦСКА кредит (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн.