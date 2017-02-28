ВЭБ не осуществляет прямую оплату за название стадиона ЦСКА
СОЧИ, 28 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. «Внешэкономбанк» не будет платить московскому футбольному клубу ЦСКА за то, чтобы стадион назывался «ВЭБ-Арена». Об этом на
пресс-конференции в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи заявил председатель «Внешэкономбанка» Сергей Горьков.
Название «ВЭБ-Арена» было присвоено армейскому стадиону во вторник. Соглашение было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
«Мы не осуществляем прямую оплату за то, что стадион теперь носит название “ВЭБ-Арена”. Это часть нашей структуры и сделки с ЦСКА», — сказал Горьков.
Стадион располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и грозненским «Тереком» (3:0). «Внешэкономбанк» инвестировал в строительство стадиона $240 млн, предоставив ЦСКА кредит (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн.
Программа Российского инвестиционного форума сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter