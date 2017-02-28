Горьков: Затраты на стадион «ВЭБ-Арена» обязательно окупятся
СОЧИ, 28 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Затраты на стадион московского футбольного клуба ЦСКА гарантированно окупятся. Об этом на
пресс-конференции в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи заявил председатель «Внешэкономбанка» Сергей Горьков.
Во вторник стадиону было присвоено название «ВЭБ- Арена». Соглашение было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
«Затраты на стадион обязаны окупиться. У ЦСКА очень правильное финансовое управление. Мы понимаем
Стадион располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и грозненским «Тереком» (3:0). «Внешэкономбанк» инвестировал в строительство стадиона $240 млн (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн.
Как ранее ТАСС сообщил президент ЦСКА Евгений Гинер, клуб рассчитывает, что арена ежегодно будет приносить клубу прибыль в размере $20 млн.
Программа Российского инвестиционного форума сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным
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