Горьков: Затраты на стадион «ВЭБ-Арена» обязательно окупятся

Во вторник стадиону было присвоено название «ВЭБ- Арена». Соглашение было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Затраты на стадион обязаны окупиться. У ЦСКА очень правильное финансовое управление. Мы понимаем бизнес-модель и, конечно, стадион окупится. Вообще, это же не только стадион, а комплекс, и он, безусловно, окупится», — сказал Горьков.

Стадион располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и грозненским «Тереком» (3:0). «Внешэкономбанк» инвестировал в строительство стадиона $240 млн (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн.

Как ранее ТАСС сообщил президент ЦСКА Евгений Гинер, клуб рассчитывает, что арена ежегодно будет приносить клубу прибыль в размере $20 млн.