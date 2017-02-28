Стадион футбольного клуба ЦСКА получил название «ВЭБ-Арена»
СОЧИ, 28 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Стадиону московского футбольного клуба ЦСКА присвоено название «ВЭБ-Арена». Соответствующее соглашение было подписано во вторник на Российском инвестиционном форуме в Сочи президентом ПФК ЦСКА Евгением Гинером и председателем «Внешэкономбанка» Сергеем Горьковым.
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Стадион располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем шестого тура чемпионата России между ЦСКА и грозненским «Тереком» (3:0). «Внешэкономбанк» инвестировал в строительство стадиона $240 млн (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн.
Как ранее ТАСС сообщил Гинер, ЦСКА рассчитывает, что арена ежегодно будет приносить клубу прибыль в размере $20 млн.
Программа Российского инвестиционного форума сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным
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