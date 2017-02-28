«Томь» направит средства спонсора на погашение долгов по зарплате и налогам

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Ранее сообщалось, что спонсор «Томи» — «Газпром нефть» — направил клубу 200 млн рублей на погашение долгов. «Сумма долга у нас 460 млн рублей по 2016 году. Эти 200 млн рублей пойдут на погашение долгов по заработной плате и налогам. Реестр платежей уже составлен, мы над ним работали в разрезе каждого игрока и налога», — сказал Акатаев.

По его словам, погашение задолженности по налогам позволит клубу вернуть арестованное здание. «Мы оплатим налог и напишем письмо в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), чтобы они сняли взыскание с этого здания», — отметил Акатаев.

Он уточнил, что вопрос дальнейшего погашения долгов прорабатывается. «Команда играет. К сожалению, она играет не в том составе, который хотелось бы в межсезонье усилить», — сказал замгубернатора, отметив, что в команде осталось девять игроков основного состава, которые, за исключением отданного в аренду Максима Бордачева, составят костяк команды вместе с игроками молодежного состава. Он уточнил, что, исходя из финансовых реалий, перед клубом не стоит задача «цепляться за премьер-лигу» в этом сезоне.

«Томь» испытывает серьезные проблемы с финансированием, не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и уже потерял во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. Ранее за долги по налогам в 39 млн рублей приставы арестовали одно из административных зданий клуба. На данный момент задолженность по налогам составляет 32 млн рублей. Долг сократился за счет списания денежных средств с расчетного банковского счета клуба.

Государственная инспекция труда в Томской области ранее оштрафовала «Томь» на 45 тыс. рублей за задолженность по зарплате, главу клуба — на 15 тыс. рублей.