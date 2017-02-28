Прядкин: РФПЛ не спешит с назначением места Суперкубка, чтобы потом не подсчитывать убытки

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Прядкин сообщил ТАСС, что лига рассматривает два варианта места проведения матча за Суперкубок, который проводится за несколько дней до старта чемпионат страны в июле, — стадионы московских ЦСКА и «Локомотива». Как пояснил глава лиги, приоритет в этом вопросе у арены армейцев, однако ситуация может измениться, если чемпионат страны выиграет «Спартак».

«Конечно, хорошо было бы для всех болельщиков узнать заранее, чтобы определиться со своими планами, но все-таки надо немного подождать — нам обязательно надо знать мнение болельщиков, потому что, вы прекрасно знаете, что это соперники, которые пощады друг другу не дают, всегда бьются. Поэтому здесь необходимо учесть мнение фанатов, чей стадион может принять матч. Нам бы хотелось, чтобы это был праздник, а не так, чтобы потом подсчитывались убытки», — прокомментировал ситуацию Прядкин.

«Не думаю, что это значит, что место проведение матча станет известно только по окончании чемпионата, уверен, определимся чуть пораньше», — также отметил собеседник ТАСС.

В Суперкубке встречаются победители чемпионата и Кубка страны. «Спартак» лидирует в чемпионате после 17 туров с 40 очками, следом расположились «Зенит» (35 очков) и ЦСКА (32).