Прядкин: РФПЛ не спешит с назначением места Суперкубка, чтобы потом не подсчитывать убытки
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российская футбольная
премьер-лига (РФПЛ) не хочет спешить с утверждением стадиона ЦСКА как места проведения матча за Суперкубок страны 2017 года, чтобы учесть мнение болельщиков. Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергей Прядкин.
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Ранее Прядкин сообщил ТАСС, что лига рассматривает два варианта места проведения матча за Суперкубок, который проводится за несколько дней до старта чемпионат страны в июле, — стадионы московских ЦСКА и «Локомотива». Как пояснил глава лиги, приоритет в этом вопросе у арены армейцев, однако ситуация может измениться, если чемпионат страны выиграет «Спартак».
«Конечно, хорошо было бы для всех болельщиков узнать заранее, чтобы определиться со своими планами, но
«Не думаю, что это значит, что место проведение матча станет известно только по окончании чемпионата, уверен, определимся чуть пораньше», — также отметил собеседник ТАСС.
В Суперкубке встречаются победители чемпионата и Кубка страны. «Спартак» лидирует в чемпионате после 17 туров с 40 очками, следом расположились «Зенит» (35 очков) и ЦСКА (32).
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