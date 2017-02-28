Прядкин: Ситуация с «Томью» отрицательно сказывается на имидже РФПЛ

Томский клуб, который не выплачивает зарплату команде с начала сезона, потерял зимой большую часть игроков основного состава. Команда привлекла для второй части сезона футболистов из «молодежки», а руководство области уже объявило, что клуб не станет выступать в премьер-лиге в следующем сезоне, даже если сохранит в ней место по спортивному принципу.

«Спасибо спонсорам клуба, региону, игрокам за то, что клуб не снимается, продолжает бороться с молодыми игроками и, думаю, кое-кому еще жизнь попортит. За 15 лет в лиге не было такого, чтобы клуб снимался из-за финансовых проблем в ходе чемпионата, и это, конечно, это очень неприглядная ситуация с точки зрения имиджа», — прокомментировал ситуацию Прядкин.

«В первой и второй лигах есть много клубов, которые, представляя регион, играют на своем уровне и делают это достойно. Они не ставят сиюминутные цели, не показывают завышенных амбиций, они знают, на что они способны с точки зрения финансов и играют на своем уровне, — продолжил он. — Поэтому клубам, особенно тем, кто собирается повышаться в классе, нужно внимательнее подходить к этим вопросам. Я говорю о стабильности, о том, чтобы не ставить сиюминутных целей на текущий сезон, чтобы игроки потом не бегали по палатам по разрешению споров».

На вопрос, имеет ли лига право потребовать компенсацию с томского клуба, собеседник ТАСС ответил: «К сожалению, такого нет. Единственное, что мы можем, это высказать озабоченность лиги поведением того или иного члена. Все деньги, которые зарабатываются — а они не такие большие — от телевидения, от спонсоров, мы распределяем между клубами. Но наказать суммой, штрафовать за то, например, что клуб плохо играет или влияет на ход чемпионата, мы пока не можем, хотя, возможно, это и было бы одним из рычагов влияния на те процессы, которые происходят в клубах».

Ранее главный тренер томичей Валерий Петраков в интервью изданию «Спорт-Экспресс» не исключил, что игроки в оставшихся матчах будут думать о подковерных играх ввиду отсутствия мотивации. «Я даже не хочу это обсуждать. Я считаю, что игроки работают прежде всего на свой авторитет, там есть и молодые ребята, им надо расти, развиваться. Понимаю, что они могут быть обижены поведением ряда своих партнеров, но, повторюсь, я даже не хочу на эту тему рассуждать — ребята должны играть для себя, для своего города, родины», — прокомментировал высказывания тренер Прядкин.

Новички должны соответствовать требованиям РФПЛ

На вопрос, кто сыграет в лиге, если «Томь» сохранит в ней место, собеседник ТАСС ответил: «Когда будет такая ситуация, тогда соберемся совместно с представителями Российского футбольного союза и руководством клуба и примем решение. Конечно, они могут написать заявление и покинуть некоммерческое партнерство РФПЛ. В таком случае будем смотреть, как действовать согласно регламенту лиги».

Глава лиги отметил, что организация обязательно поставит вопрос о том, как обезопасить себя от подобных ситуаций. «Хотим, чтобы команды, которые ставят перед собой амбициозные задачи по выходу в премьер-лигу, соответствовали бы этому по инфраструктуре. А не так, чтобы к нам приходили команды, чьи стадионы не соответствуют первой категории. Сейчас мы даем им отсрочку, но надо так, чтобы они были готовы заранее», — заявил он.

«Мы уже говорили об этом, у нас есть понимание того, как должны вести себя клубы, и мы снова поднимем этот вопрос на общем собрании лиги. Конечно, это не самое приятное обсуждение, но представляете, если клуб вдруг сойдет с дистанции — это надо всю турнирную таблицу пересматривать, конечно, это влияет на чемпионат. Не буду раскрывать деталей, но жесткие разговоры на эту тему были», — также отметил Прядкин.

«Томь» после 17 туров чемпионата занимает последнее, 16-е место с девятью очками.