Спонсор футбольного клуба «Томь» отправил первый транш на погашение долга
ТОМСК, 28 февраля. /ТАСС/. Спонсор футбольного клуба «Томь» — ПАО «Газпром нефть» — направил клубу 200 млн рублей на погашение долгов. Об этом сообщили сегодня ТАСС в администрации Томской области.
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«Деньги в объеме 200 млн рублей клубу были перечислены. Они будут направлены на погашение долгов», — сказал собеседник агентства.
Клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием, не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и уже потерял во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. Ранее за долги по налогам в 39 млн рублей приставы арестовали одно из административных зданий клуба.
Как уточнили в УФССП, на данный момент задолженность по налогам составляет 32 млн рублей. Долг сократился за счет списания денежных средств с расчетного банковского счета клуба.
Ранее Государственная инспекция труда в Томской области оштрафовала «Томь» на 45 тыс. рублей за задолженность по зарплате, главу клуба — на 15 тыс. рублей.
«Томь», которая пробилась в
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