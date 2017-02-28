Спонсор футбольного клуба «Томь» отправил первый транш на погашение долга

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«Деньги в объеме 200 млн рублей клубу были перечислены. Они будут направлены на погашение долгов», — сказал собеседник агентства.

Клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием, не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и уже потерял во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. Ранее за долги по налогам в 39 млн рублей приставы арестовали одно из административных зданий клуба.

Как уточнили в УФССП, на данный момент задолженность по налогам составляет 32 млн рублей. Долг сократился за счет списания денежных средств с расчетного банковского счета клуба.

Ранее Государственная инспекция труда в Томской области оштрафовала «Томь» на 45 тыс. рублей за задолженность по зарплате, главу клуба — на 15 тыс. рублей.