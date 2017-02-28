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28 февраля 2017, 8:22 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Спонсор футбольного клуба «Томь» отправил первый транш на погашение долга

ТОМСК, 28 февраля. /ТАСС/. Спонсор футбольного клуба «Томь» — ПАО «Газпром нефть» — направил клубу 200 млн рублей на погашение долгов. Об этом сообщили сегодня ТАСС в администрации Томской области.

Как уточнили ТАСС в УФССП на данный момент задолженность клуба по налогам составляет 32 млн рублей. Увеличить
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«Деньги в объеме 200 млн рублей клубу были перечислены. Они будут направлены на погашение долгов», — сказал собеседник агентства.

Клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием, не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и уже потерял во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. Ранее за долги по налогам в 39 млн рублей приставы арестовали одно из административных зданий клуба.

Как уточнили в УФССП, на данный момент задолженность по налогам составляет 32 млн рублей. Долг сократился за счет списания денежных средств с расчетного банковского счета клуба.

Ранее Государственная инспекция труда в Томской области оштрафовала «Томь» на 45 тыс. рублей за задолженность по зарплате, главу клуба — на 15 тыс. рублей.

«Томь», которая пробилась в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, после 17 туров чемпионата страны занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с девятью очками.

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Новости Премьер-лиги

ФК «Томь» получил 200 млн руб от спонсора для погашения долгов

ФК «Томь» получил 200 млн руб от спонсора для погашения долгов

СОЧИ, 27 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Томский футбольный клуб «Томь» получил финансирование от «Газпром нефти» в размере 200 миллионов рублей для погашения долгов и не будет сниматься с розыгрыша Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), заявил агентству «Р-Спорт» губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
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