Артем Ребров: Селихов хорошо вошел, все схватывает на лету

— Конечно, всегда приятней готовиться, когда ты знаешь соперника. Знаешь его сильные и слабые стороны, можешь что-то посмотреть, какие-то видео, — цитирует Реброва пресс-служба клуба. — С другой стороны, это сборы. Здесь любая товарищеская игра важна в плане подготовки к чемпионату. Поэтому готовишься в обычном режиме и больше думаешь о своей игре, а не об игре соперника.

У меня норвежцы ассоциируются с силовым футболом. Всегда много бегают и борются. С ними много «стандартов», которые они хорошо используют. Много игры вверху. В принципе так и было. Команда грамотно играла в обороне. Практически не было свободных зон и нам было тяжело проводить атаки. Соперник хорошо оборонялся и хорошо использовал «стандарты», которые у них были. Однако наши защитники ничего не позволили создать у своих ворот.

С одной стороны, хорошо, когда ты постоянно в игре. Как в матче с «Рубином», где было много моментов, но и было четыре гола. Получалось и выручать, и пропускать. Но ближе к чемпионату лучше закончить игру на ноль. Поэтому спасибо защитникам, которые позволили меньше вступать в игру и не пропустить.

Для всех команд это важно. Вратарю приятно, но и обороне важно сыграть на ноль, чтобы почувствовать уверенность. Тем более, перед началом чемпионата — в заключительной игре.

Наши нападающие Зе Луиш и Луиз Адриану — оборона начинается с них. Они также участвуют в обороне. Та игра, которую мы сейчас проповедуем, подразумевает, что вся команда участвует в обороне.

У нас был хороший отпуск — 41 день, если я не ошибаюсь. Для меня — чем меньше выходных на сборах, тем лучше. Время летит незаметно. Необязательно, если две тренировки в день, в них носиться. Можно просто выйти на поле и отработать какие-то тактические моменты. Мы это и делали. Старались зря время не терять. Мы привыкли и по два раза тренироваться. Для вратарей это не проблема. Тем более, всегда считалось, что вратари должны работать больше. Ответственность у нас больше. Сколько скажут тренироваться, столько и будем.

С Песьяковым у нас сложившиеся хорошие отношения. Мы давно друг друга знаем. Дружим семьями. У нас не какой-то закрытый клуб. Мы всегда открыты и рады новым людям. Селихов хорошо вошел, все схватывает на лету. С интересом относится ко всем упражнениям. Поэтому могу всех успокоить — во вратарском коллективе никаких проблем.

Конечно, мы следили за всеми командами, которые играли в еврокубках. Но больше времени уделяли «Краснодару». Естественно, мы в курсе и готовимся к первому матчу.

Сухой матч? Это всего лишь товарищеская игра на сборах. Конечно, хочется, чтобы в чемпионате было больше таких матчей. Но главное — это очки и победы. Сухие игры — это то, что может дать результат.