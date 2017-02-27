Артем Ребров: Селихов хорошо вошел, все схватывает на лету
Вратарь «Спартака» Артем Ребров подвел итоги товарищеского матча с «Сарпсборгом» (1:0) и отметил, что защита отработала хорошо. По его словам, в команде сложились хорошие отношения между вратарями.
— Конечно, всегда приятней готовиться, когда ты знаешь соперника. Знаешь его сильные и слабые стороны, можешь
У меня норвежцы ассоциируются с силовым футболом. Всегда много бегают и борются. С ними много «стандартов», которые они хорошо используют. Много игры вверху. В принципе так и было. Команда грамотно играла в обороне. Практически не было свободных зон и нам было тяжело проводить атаки. Соперник хорошо оборонялся и хорошо использовал «стандарты», которые у них были. Однако наши защитники ничего не позволили создать у своих ворот.
С одной стороны, хорошо, когда ты постоянно в игре. Как в матче с «Рубином», где было много моментов, но и было четыре гола. Получалось и выручать, и пропускать. Но ближе к чемпионату лучше закончить игру на ноль. Поэтому спасибо защитникам, которые позволили меньше вступать в игру и не пропустить.
Для всех команд это важно. Вратарю приятно, но и обороне важно сыграть на ноль, чтобы почувствовать уверенность. Тем более, перед началом чемпионата — в заключительной игре.
Наши нападающие Зе Луиш и Луиз Адриану — оборона начинается с них. Они также участвуют в обороне. Та игра, которую мы сейчас проповедуем, подразумевает, что вся команда участвует в обороне.
У нас был хороший отпуск — 41 день, если я не ошибаюсь. Для меня — чем меньше выходных на сборах, тем лучше. Время летит незаметно. Необязательно, если две тренировки в день, в них носиться. Можно просто выйти на поле и отработать
С Песьяковым у нас сложившиеся хорошие отношения. Мы давно друг друга знаем. Дружим семьями. У нас не
Конечно, мы следили за всеми командами, которые играли в еврокубках. Но больше времени уделяли «Краснодару». Естественно, мы в курсе и готовимся к первому матчу.
Сухой матч? Это всего лишь товарищеская игра на сборах. Конечно, хочется, чтобы в чемпионате было больше таких матчей. Но главное — это очки и победы. Сухие игры — это то, что может дать результат.
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