Нашли свежую кровь и потеряли Европу. Как «Зенит» изменился зимой
Перед возобновлением чемпионата России суммируем то, что произошло за зиму с одним из фаворитов турнира, петербургским «Зенитом».
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Видимо, что-то случилось...
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Трансферы
Пришли:
в. Андрей Лунёв, «Уфа» (Россия), 3,5 млн евро
з. Бранислав Иванович, «Челси» (Англия), свободный агент
з. Сергей Зуйков, «Волгарь» (Россия) —
п. Эрнани, «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия), 8 млн евро
п. Йоан Молло, «Крылья Советов» (Россия), 500 тыс. евро
п. Ибрагим Цаллагов, «Крылья Советов» (Россия), 400 тыс. евро
п. Вячеслав Сиротов, «Шинник» (Россия), 80 тыс евро
п. Андрей Батюнин, «Уфа» (Россия), аренда
п. Кирилл Погребняк, «Томь» (Россия), свободный агент
Ушли:
в. Михаил Кержаков, «Оренбург» (Россия), аренда
з. Вукашин Йованович, «Бордо» (Франция), аренда
п. Павел Могилевец, «Ростов» (Россия) —
п. Аксель Витсель, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (Китай), 20 млн евро
н. Алексей Гасилин, «Амкар» (Россия) —
н. Павел Долгов, «Анжи» (Россия), 270 тыс. евро
«Зенит», как обычно, в центре внимания на российском трансферном рынке. Крупнейшие сделки связаны с ним. Это зимой петербургский клуб совершил самую дорогую продажу и покупку в РФПЛ: отпустил в Китай Акселя Витселя за 20 млн евро, а на освободившуюся позицию центрхава приобрёл у «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани за 8 млн евро. Бельгиец дороже бразильца в 2,5 раза, но для «Зенита» самое важное, чтобы разница в цене двух игроков не отражала реальную разницу в масштабе талантов. Эрнани обладает большим потенциалом, он очень нравится главному тренеру Мирче Луческу. Конечно, бразилец ещё не дотягивает до Витселя, однако бельгиец в этом возрасте только переходил из «Стандарда» в «Бенфику», заплатившую за него примерно такую же сумму — 9 млн евро. Каждому овощу свой срок. Может, и Эрнани в будущем продадут за 20−40 млн евро.
Трансфер Бранислава Ивановича — главный в РФПЛ в это окно. Не каждый день к нам приезжают действующие игроки «Челси», победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Остаётся надеяться, что неудачный дебют в матче с «Андерлехтом» вызван просто нехваткой сыгранности Ивановича с новыми партнёрами, а не безвозвратной утерей 33-летним сербом лучших качеств.
Новый голкипер Андрей Лунёв имеет все шансы вытеснить Юрия Лодыгина из основы. Более туманны перспективы в «Зените» дуэта из «Крыльев Советов» — Ибрагима Цаллагова и Йоана Молло. Остальные новички пока что для зенитовского
Состав
У «Зенита» настолько глубокая для чемпионата России «скамейка», что можно было без проблем заявиться второй командой вместо, например, обнищавшей «Томи». Судите сами: в воротах — Лодыгин, Лунёв и Бабурин. В центре обороны — Нету, Кришито, Новосельцев и Ломбертс. На флангах обороны — Смольников, Анюков, Жирков и Чернов. Плюс универсал Иванович. В центре поля — Эрнани, Хави Гарсия, Маурисио, Юсупов, Цаллагов и Жулиано. На флангах атаки — Кокорин, Шатов, Данни, Мак, Молло, Джорджевич. В нападении — Дзюба и
Тренер
Рейтинг Мирчи Луческу в Петербурге за зиму упал, несмотря на то что речь идёт об одном из самых титулованных тренеров в европейском футболе. Прошлые победы легко выбрасываются из памяти, как прошлогодний календарь — из квартиры. Поражение в Лиги Европы на стадии 1/16 финала — свежий факт. Можно с утра до ночи дискутировать, кто в первую очередь виноват в еврокубковой неудаче «Зенита». То ли Луческу
Спарринги
В принципе спарринги
Кто выстрелит весной
— Не буду хвалить Лунёва голословно, просто зайдите в InStat и посмотрите данные. У него 97 процентов выигрышных мячей на перехватах. 97! И 85 процентов отражённых ударов. Это лучшие показатели в РФПЛ. Не просто так Сергей Овчинников назвал Лунёва главным открытием сезона. Среди всех футболистов, не только вратарей, — сказал Перескоков. Цифры действительно впечатляют. На сборах «Зенита» Андрею не забили два пенальти — хорошее начало. Теперь ему нужно дождаться шанса от Луческу.
Слабое место
Состав «Зенита» принято оценивать, исходя из задач петербургского клуба в еврокубках. А это, как мы помним,
Задача на весну
Гол «Андерлехта» на 90-й минуте матча на «Петровском» избавил
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