Прядкин: РФПЛ вновь проверит все натуральные поля клубов после 18-го тура
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Комиссия Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) по допуску полей вновь проверит все натуральные газоны клубов после 18-го тура чемпионата страны. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Прядкин.
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Ранее лига изменила место проведения двух матчей первого после возобновления чемпионата тура: встреча «Томь» — «Ростов» 3 марта будет сыграна в
«На данный момент проблемы только в Самаре, Томске и Екатеринбурге, все остальные поля готовы, — заявил Прядкин. — В Казани ожидается похолодание до минус восьми (к матчу 19-го тура “Рубин” — “Оренбург” 11 марта. — Прим. ТАСС). Но такие случаи будут рассматриваться ближе к делу. В остальном ожидается плюсовая температура, и никаких проблем пока не предвидится».
18-й тур пройдет
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