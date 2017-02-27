Прядкин: РФПЛ вновь проверит все натуральные поля клубов после 18-го тура

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Ранее лига изменила место проведения двух матчей первого после возобновления чемпионата тура: встреча «Томь» — «Ростов» 3 марта будет сыграна в Ростове-на-Дону, а «Крылья Советов» — «Локомотив» 5 марта — в Уфе. Также под угрозой было проведение матча «Урал» — «Амкар» в Екатеринбурге.

«На данный момент проблемы только в Самаре, Томске и Екатеринбурге, все остальные поля готовы, — заявил Прядкин. — В Казани ожидается похолодание до минус восьми (к матчу 19-го тура “Рубин” — “Оренбург” 11 марта. — Прим. ТАСС). Но такие случаи будут рассматриваться ближе к делу. В остальном ожидается плюсовая температура, и никаких проблем пока не предвидится».