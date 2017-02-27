Прядкин: «Урал» будет играть в Тюмени, если поле в Екатеринбурге не справится с нагрузкой
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» будет проводить матчи чемпионата России по футболу в Тюмени, если поле домашнего стадиона команды не выдержит нагрузки после игры с «Амкаром». Об этом заявил ТАСС президент Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
В начале февраля президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб хотел бы провести первые два матча после возобновления сезона — с «Краснодаром» в ¼ финала Кубка страны 28 февраля и с «Амкаром» в 18-м туре чемпионата 5 марта — в манеже. Позднее Российский футбольный союз (РФС) принял решение перенести игру между «Уралом» и «Краснодаром» в Краснодар в связи с плохим состоянием газона на стадионе «СКБ-Арена» в Екатеринбурге. В понедельник РФПЛ приняла решение не переносить матч с «Акаром» из Екатеринбурга.
«Во-первых, у нас есть заключение комиссии о пригодности поля.
На вопрос, существует ли опасность того, что и матч с «Амкаром» состоится не в Екатеринбурге, собеседник ТАСС ответил: «Пока нет, но ряд мер они должны выполнить. Надо отметить, что по сравнению с прошлым годом ситуация, конечно, совершенно иная. В прошлом году в это время поле там было намного качественней».
«Наверное,
Ранее в понедельник Иванов заявил ТАСС, что поле на «СКБ-Арене» будет готово к матчу с «Амкаром». Главный тренер пермской команды Гаджи Гаджиев сказал, что не видит никаких проблем в проведении игры в Екатеринбурге.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter