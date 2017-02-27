Прядкин: «Урал» будет играть в Тюмени, если поле в Екатеринбурге не справится с нагрузкой

В начале февраля президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб хотел бы провести первые два матча после возобновления сезона — с «Краснодаром» в ¼ финала Кубка страны 28 февраля и с «Амкаром» в 18-м туре чемпионата 5 марта — в манеже. Позднее Российский футбольный союз (РФС) принял решение перенести игру между «Уралом» и «Краснодаром» в Краснодар в связи с плохим состоянием газона на стадионе «СКБ-Арена» в Екатеринбурге. В понедельник РФПЛ приняла решение не переносить матч с «Акаром» из Екатеринбурга.

«Во-первых, у нас есть заключение комиссии о пригодности поля. Во-вторых, у нас еще есть несколько дней, и динамика температуры говорит за то, что поле должно подойти к игре с “Амкаром”, — объяснил решение Прядкин. — Более того, мы пошли навстречу руководству “Уралу” — они очень просили провести первый матч именно на домашней арене. Но вы знаете, что такое поле после силового, агрессивного футбола может испортиться, особенно ранней весной, так что мы предупредили “Урал”, что если поле не выдержит, мы его закроем и они будут играть на резервной арене в Тюмени; там стадион первой категории, который соответствует всем требованиям РФПЛ».

На вопрос, существует ли опасность того, что и матч с «Амкаром» состоится не в Екатеринбурге, собеседник ТАСС ответил: «Пока нет, но ряд мер они должны выполнить. Надо отметить, что по сравнению с прошлым годом ситуация, конечно, совершенно иная. В прошлом году в это время поле там было намного качественней».

«Наверное, чуть-чуть упустили поле или не вовремя начали агрономные работы. Это должно быть наукой для руководителей клубов. Не хотелось бы больше залезать в их дела, рассуждать, что пошло не так, но, думаю, если бы они провели матч с “Краснодаром” там, к матчу с “Амкаром” поле было бы однозначно не готово», — добавил глава лиги.

Ранее в понедельник Иванов заявил ТАСС, что поле на «СКБ-Арене» будет готово к матчу с «Амкаром». Главный тренер пермской команды Гаджи Гаджиев сказал, что не видит никаких проблем в проведении игры в Екатеринбурге.