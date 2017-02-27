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27 февраля 2017, 19:25 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Егоров рассудит ЦСКА и «Зенит»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 18-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги.

Егоров рассудит ЦСКА и Зенит - Фото Увеличить
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3 марта (пятница)

«Томь» — «Ростов»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Сергей Французов (Москва).

4 марта (суббота)

«Оренбург» — «Арсенал»: судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Алексей Спирин (Москва).

ЦСКА — «Зенит»: судья — Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Тимур Арсланбеков (Москва); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).

5 марта (воскресенье)

«Краснодар» — «Спартак»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Игорь Синер (Омск).

«Урал» — «Амкар»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Антон Анопа (Благовещенск); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

«Терек» — «Уфа»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

«Крылья Советов» — «Локомотив»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Александр Борисов (Самара); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

6 марта (понедельник)

«Анжи» — «Рубин»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Артем Чистяков (Азов); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
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