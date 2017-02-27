Егоров рассудит ЦСКА и «Зенит»

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Соглашение между московским футбольным клубом ЦСКА и «Оренбургом» предусматривало досрочное возвращение полузащитника Дмитрия Ефремова в стан красно-синих, однако тренерский штаб и руководство армейцев решили дать ему доиграть сезон в оренбургской команде. Об этом ТАСС рассказал сам игрок.