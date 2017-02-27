ФК «Томь» получил 200 млн руб от спонсора для погашения долгов

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В декабре стало известно, что «Томь» из-за финансовых проблем предложила всем игрокам основного состава стать свободными агентами с 1 января. У клуба имеются долги перед футболистами и персоналом.

«Деньги — 200 миллионов рублей — компанией “Газпром нефть” перечислены. На счета они поступят во вторник, после чего начнется погашение задолженностей. “Томь” будет играть, не снимется, а что будет дальше, посмотрим. Нужно заниматься развитием детского футбола, массового футбола», — сказал Жвачкин.

В начале февраля гендиректор «Томи» Руслан Киселев заявил «Р-Спорт», что задачей команды является сохранение профессионального статуса, для чего необходимо просто доиграть нынешний сезон в РФПЛ.

«Томь» после 17 туров с девятью очками занимает последнее 16-е место в РФПЛ.