ФК «Томь» получил 200 млн руб от спонсора для погашения долгов
СОЧИ, 27 фев —
Р-Спорт, Артем Калинин. Томский футбольный клуб «Томь» получил финансирование от «Газпром нефти» в размере 200 миллионов рублей для погашения долгов и не будет сниматься с розыгрыша Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), заявил агентству «Р-Спорт» губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
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В декабре стало известно, что «Томь»
«Деньги — 200 миллионов рублей — компанией “Газпром нефть” перечислены. На счета они поступят во вторник, после чего начнется погашение задолженностей. “Томь” будет играть, не снимется, а что будет дальше, посмотрим. Нужно заниматься развитием детского футбола, массового футбола», — сказал Жвачкин.
В начале февраля гендиректор «Томи» Руслан Киселев заявил «Р-Спорт», что задачей команды является сохранение профессионального статуса, для чего необходимо просто доиграть нынешний сезон в РФПЛ.
«Томь» после 17 туров с девятью очками занимает последнее 16-е место в РФПЛ.
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