Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28909810/
27 февраля 2017, 19:20 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Томь» получил 200 млн руб от спонсора для погашения долгов

СОЧИ, 27 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Томский футбольный клуб «Томь» получил финансирование от «Газпром нефти» в размере 200 миллионов рублей для погашения долгов и не будет сниматься с розыгрыша Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), заявил агентству «Р-Спорт» губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Томский футбольный клуб <span class=error>Томь</span> получил финансирование от <span class=error>Газпром</span> нефти в размере 200 миллионов рублей для погашения долгов и не будет сниматься с розыгрыша Российской футбольной <nobr>премьер-лиги</nobr> (<span class=error>РФПЛ</span>) заявил агентству Р-Спорт губернатор Томской области Сергей <span class=error>Жвачкин</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В декабре стало известно, что «Томь» из-за финансовых проблем предложила всем игрокам основного состава стать свободными агентами с 1 января. У клуба имеются долги перед футболистами и персоналом.

«Деньги — 200 миллионов рублей — компанией “Газпром нефть” перечислены. На счета они поступят во вторник, после чего начнется погашение задолженностей. “Томь” будет играть, не снимется, а что будет дальше, посмотрим. Нужно заниматься развитием детского футбола, массового футбола», — сказал Жвачкин.

В начале февраля гендиректор «Томи» Руслан Киселев заявил «Р-Спорт», что задачей команды является сохранение профессионального статуса, для чего необходимо просто доиграть нынешний сезон в РФПЛ.

«Томь» после 17 туров с девятью очками занимает последнее 16-е место в РФПЛ.

Томь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Легендарный борец: украинцы и русские – единый народ, даже не братский